Слепота за несколько секунд: эксперты предупредили о смертельной опасности солнечного затмения

Обычные очки не спасут ваши глаза во время солнечного затмения / © pixabay.com

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Уже 12 августа 2026 жители планеты смогут наблюдать за удивительным солнечным затмением , частичную фазу которого в Украине можно будет увидеть после 20:14 с максимальным пиком в 20:18 по киевскому времени. Вместе с этим зрелищем нас ждут еще три важных космических события, которые делают эту неделю особенной для всех любителей астрономии.

Об этом пишет UNILAD.

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Почему обычные очки не спасут ваши глаза

Директор по оптической практике Кайла Блэк отмечает, что даже во время частичного затемнения, когда большая часть светила скрыта, прямой взгляд на него наносит тяжелый удар по органам зрения. Категорически запрещено смотреть на солнечный диск невооруженным глазом или использовать обычные солнцезащитные очки. Никакие модные аксессуары, даже если вы наденете несколько штук одновременно, не способны задержать опасное излучение.

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Для безопасного наблюдения необходимо использовать исключительно сертифицированные очки для затемнения, которые строго соответствуют международному стандарту безопасности ISO 12312-2. Многие ошибочно полагают, что для защиты подойдут подручные средства вроде закопченного стекла, цветной фотопленки, старых дискет или рентгеновских снимков. Однако все эти вещи смертельно опасны, ведь они абсолютно не блокируют невидимые инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, которые выжигают сетчатку.

Если вы планируете рассматривать затемнение через фотокамеру, бинокль или домашний телескоп, на объективы обязательно нужно прикрепить специальные одобренные солнечные фильтры. Без такой защиты оптика сработает как увеличительное стекло, что приведет к моментальной и тяжелой травме глаз. Самым простым и надежным способом насладиться космическим шоу без риска для здоровья является просмотр официальной онлайн-трансляции, не выходя из собственного дома.

Коварная болезнь: что происходит со зрением

Специалисты знаменитого космического агентства NASA подробно расписали, к каким страшным последствиям приводит пренебрежение этими базовыми правилами безопасности. Прямой контакт солнечных лучей с незащищенным глазом вызывает мгновенное поражение сетчатки – особой внутренней оболочки, отвечающей за восприятие света.

Эта тяжелая патология получила название солнечная ретинопатия, и ее главное коварство заключается в том, что процесс разрушения клеток абсолютно безболезнен. Человек может даже не догадываться о произошедшей в его глазе катастрофе, пока не появится первый дискомфорт в виде сильного размытия картины, возникновения слепых пятен или полной потери зрения.

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Безопасный метод: как сделать проектор дома

В ситуациях, когда специальные защитные очки уже раскупили в магазинах, не стоит отчаиваться, ведь существует отличный косвенный метод наблюдения. Вы можете легко создать простой и абсолютно безопасный пинхол-проектор из подручных материалов, которые точно найдутся в каждом доме. Устройство не требует финансовых затрат и позволит увидеть четкое изображение затемнения на бумаге, держа Солнце за своей спиной.

Для создания такого домашнего гаджета по инструкции NASA вам понадобятся всего два листа белого картона, кусочек алюминиевой фольги, скотч и обычная шпилька, скрепка или карандаш. Сначала необходимо вырезать небольшое квадратное или прямоугольное отверстие размером около пяти сантиметров прямо по центру первого листа картона. После этого это отверстие нужно аккуратно и плотно заклеить кусочком фольги с помощью скотча по краям.

На следующем этапе вы листаете картон и острой шпилькой или скрепкой делаете один крошечный прокол точно в центре наклеенной алюминиевой фольги. Для тестирования устройства положите второй чистый лист картона на землю, а первый лист с фольгой поднимите высоко над ним, устремив прокол вверх к небу. Обязательно станьте так, чтобы настоящее Солнце светило вам точно в спину, и тогда вы увидите четкую проекцию солнечного диска на нижнем листе.

Чем выше вы будете держать верхнюю карточку с фольгой, тем больше и выразительнее будет проектируемое изображение на земле. Главное – никогда не пытайтесь смотреть на солнце сквозь самое проколотое отверстие, ведь это устройство создано исключительно для изучения безопасной тени. Помните, что ваше здоровье и сохранение зрения намного важнее любого секундного яркого впечатления от опасного наблюдения.

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Напомним, последний месяц лета подарит украинцам ряд чрезвычайно зрелищных астрономических событий . Среди них солнечное и лунное затмение, масштабный звездопад и невероятные встречи планет.

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