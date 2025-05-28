Слишком удивительный для своего времени: в Канаде нашли морское чудовище с чертами из будущего

Traskasaura sandrae. / © earth.com

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Еще 85 миллионов лет назад, когда царили динозавры на суше, часть современной Канады покрывал океан, в глубинах которого скрывались хищные морские рептилии. Среди них новый вид, который ученые назвали Traskasaura sandrae. Его не зря уже успели окрестить "морским чудовищем из прошлого", ведь он удивительно сочетает анатомию древних существ и признаки более поздних видов.

Об этом сообщает Earth.com.

Что делает Traskasaura уникальной

Этот эласмозавр имел длину около 12 метров, более 50 позвонков в шее и крепкие зубы, идеальные для дробления раковин. Но самое интересное – он демонстрирует пример так называемой конвергентной эволюции: его скелет показывает черты, которые эволюционировали отдельно, не перейдя от более поздних родственников, а возникли самостоятельно – как машина со старым кузовом, но современной начинкой.

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"У него очень странная смесь примитивных и современных черт. Я не видел ничего подобного среди плезиозавров", – говорит палеонтолог Ф. Робин О'Киф, автор исследования.

Как он охотился

Скелет Traskasaura sandrae. / © earth.com

Крепкие, толстые зубы и длинная шея позволяли Traskasaura не просто гоняться за добычей, а атаковать сверху – неожиданно, из засады. Его основной пищей могли быть аммониты — ракушечные моллюски, распространенные в меловом океане. Исследователи считают, что этот хищник был специализированным "дробильником" раковин.

История открытия, длившаяся десятилетие

Первую окаменелость Traskasaura нашли еще в 1988 году супруги Траски на острове Ванкувер. Но только в 2002 году она была впервые описана, а идентифицировать новый вид удалось только теперь — благодаря находке хорошо сохранившегося молодого скелета. Это позволило понять, что перед нами совершенно новый род.

В 2018 году остатки этого существа стали официальной окаменелостью провинции Британская Колумбия. Сегодня они выставлены в Музее Куртене и привлекают внимание не только ученых, но и посетителей со всего мира.

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