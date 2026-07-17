Слоны могут общаться через землю: ученые объяснили, как они «слышат» на расстоянии километров

Слон / © unsplash.com

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Слоны способны передавать сообщения друг другу не только с помощью звуков, распространяющихся по воздуху. Они также используют низкочастотные вибрации, проходящие через землю, и новое исследование помогло объяснить, почему эти животные так хорошо воспринимают такие сигналы.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Помимо привычных трубных звуков и глубокого гула, слоны издают инфразвуковые сигналы, которые вызывают колебания в грунте. Другие особи могут улавливать эти сейсмические волны на расстоянии нескольких километров. Вибрации проходят через стопы и ноги, достигают черепа и внутреннего уха, благодаря чему животные фактически «слышат» всем телом.

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Хотя об этой особенности слонов учёные знали уже давно, механизм её действия оставался недостаточно изученным. Новое исследование показало, что ключевую роль в этом играют большое среднее ухо и способность слонов произвольно закрывать слуховые проходы.

Ведущий автор исследования, доцент кафедры отоларингологии Гарвардской медицинской школы Сунил Пурия пояснил, что у людей закрытие слухового прохода, например, при использовании наушников-вкладышей, делает более заметными звуки, которые издает само тело — шаги или жевание. По его словам, слоны используют этот же принцип в своих интересах, чтобы лучше воспринимать вибрации, передающиеся через землю.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи изучили височные кости умерших слонов и людей-доноров, в которых расположены среднее и внутреннее ухо. Образцы подвергли вибрациям, имитирующим прохождение звука через тело, а с помощью лазера измерили, как реагируют косточки среднего уха на низкие и высокие частоты. Во время эксперимента слуховые проходы были герметично закрыты мягкими заглушками.

Результаты показали существенную разницу между людьми и слонами. Косточки среднего уха слонов лучше всего реагировали на частоту около 400 Гц, тогда как у людей максимальная чувствительность наблюдалась примерно на уровне 1,2 кГц. Кроме того, на низких частотах стремечко — одна из косточек среднего уха — у слонов двигалось в три-четыре раза активнее, чем у людей.

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Исследователи объясняют, что большая подвижность сама по себе не означает лучший слух. Однако она позволяет передавать больше колебаний в улитку — структуру внутреннего уха, которая преобразует механические колебания в нервные сигналы для мозга.

Учёные также обратили внимание на анатомические особенности. Кости среднего уха слона примерно в девять раз тяжелее человеческих, а барабанные перепонки — в семь раз больше. По словам авторов работы, именно такие размеры помогают более эффективно передавать звуки низкой частоты во внутреннее ухо.

Кроме того, исследователи предполагают, что слоны могут произвольно сокращать мышцу, закрывающую слуховой проход. По их мнению, это может значительно усиливать костную проводимость при восприятии инфразвуковых сигналов. По оценкам авторов, на самых низких частотах такая особенность потенциально способна улучшать костной слух слонов до 30 раз.

В то же время ученые отмечают, что исследование имеет определенные ограничения. Из-за сложности получения и подготовки образцов тканей количество исследуемого материала было небольшим, а особенности сохранности тканей могли повлиять на результаты.

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Напомним, ранее учёные обнаружили, что зевота может быть естественным механизмом терморегуляции мозга. Именно эту гипотезу подтвердили результаты экспериментов с холодными компрессами.

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