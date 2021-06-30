Служба поддержки Apple начала обслуживать пользователей на украинском

Служба поддержки Apple начала обслуживать пользователей на украинском

До сих пор украинцев по умолчанию обслуживали на русском языке.

Официальная служба поддержки Apple в понедельник, 28 июня, начала обслуживать пользователей на украинском языке.

Об этом сообщает ITC.

"Отныне при обращении в Apple Support украинские пользователи продуктов и сервисов компании могут получить необходимую консультацию по тому или иному вопросу на родном украинском языке", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что до сих пор украинцев по умолчанию обслуживали на русском языке, а владельцев американских учетных записей — на английском.

В марте на официальном сайте Apple впервые появился украинский раздел.

Напомним, что в прошлом году компания Apple разместила на своем сайте вакансию украиноязычного аналитика аннотаций (Annotation Analyst) для команды голосового помощника Siri.

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