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Служба поддержки Apple начала обслуживать пользователей на украинском

Служба поддержки Apple начала обслуживать пользователей на украинском

Associated Press

До сих пор украинцев по умолчанию обслуживали на русском языке.

Официальная служба поддержки Apple в понедельник, 28 июня, начала обслуживать пользователей на украинском языке.

Об этом сообщает ITC.

"Отныне при обращении в Apple Support украинские пользователи продуктов и сервисов компании могут получить необходимую консультацию по тому или иному вопросу на родном украинском языке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до сих пор украинцев по умолчанию обслуживали на русском языке, а владельцев американских учетных записей — на английском.

В марте на официальном сайте Apple впервые появился украинский раздел.

Напомним, что в прошлом году компания Apple разместила на своем сайте вакансию украиноязычного аналитика аннотаций (Annotation Analyst) для команды голосового помощника Siri.

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