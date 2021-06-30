Служба поддержки Apple начала обслуживать пользователей на украинском

До сих пор украинцев по умолчанию обслуживали на русском языке.
Официальная служба поддержки Apple в понедельник, 28 июня, начала обслуживать пользователей на украинском языке.
Об этом сообщает ITC.
"Отныне при обращении в Apple Support украинские пользователи продуктов и сервисов компании могут получить необходимую консультацию по тому или иному вопросу на родном украинском языке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что до сих пор украинцев по умолчанию обслуживали на русском языке, а владельцев американских учетных записей — на английском.
В марте на официальном сайте Apple впервые появился украинский раздел.
Напомним, что в прошлом году компания Apple разместила на своем сайте вакансию украиноязычного аналитика аннотаций (Annotation Analyst) для команды голосового помощника Siri.