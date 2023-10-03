"Смартфон будущего", которому не нужен экран: как выглядит и работает гаджет (видео)

Стартап Humane показал новую версию своего "смартфона будущего", которому не нужен экран. Устройство во время показа мод в Париже (Humane x Coperni) продемонстрировала супермодель Наоми Кэмпбелл. Она стала первым человеком вне компании, носившей устройство на публике, накануне его полной презентации 9 ноября.

Об этом сообщили в Humane, передает Engadget.

Компания описывает устройство как "безэкранное автономное устройство и программную платформу, созданную с нуля для ИИ".

"Он работает на передовой платформе Qualcomm Snapdragon и оснащен мини-проектором, заменяющим экран смартфона, а также камерой и динамиком. Он может выполнять такие функции, как оптическое распознавание на основе искусственного интеллекта", – говорится в сообщении.

То есть, понятно, что устройство Ai Pin не имеет экрана, не является смартфоном в прямом смысле слова.

Гаджет цепляется на одежду и проецирует изображение на руку пользователя, стену или другую поверхность.

Так называемый "смартфон будущего" способен выполнять такие функции, как оптическое распознавание на основе ИИ, но также якобы "ориентированный на конфиденциальность" благодаря таким качествам, отсутствие пробуждающего слова, вроде "OK Google" или "Hey Siri". Это позволяет убрать функцию постоянного прослушивания окружающей среды, осуществляемой большинством современных смартфонов.

Гаджет должен подключаться к Интернету, но каким образом пока не сообщают.

"Вероятно, Ai Pin будет иметь достаточно узкий перечень приложений, ограничиваясь определенными бизнес-процессами и пользователями, которые хотели бы уменьшить зависимость от смартфона, но не хотят переходить на устаревшие кнопочные телефоны", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях специалисты получили 45 млн долларов в виде финансирования на новую систему лечения на основе имплантатов, которая может снизить уровень смертности от рака. Исследование должно найти способ снизить уровень смертности на 50%.

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