Смартфон может работать значительно быстрее: что стоит изменить в настройках

Если скорость интернета на вашем смартфоне Android заметно ниже, чем обещает провайдер, проблему можно решить несколькими простыми способами.

Об этом сообщило издание slashgear.com.

Эксперты советуют сначала провести тест скорости на устройстве, подключенном к домашней сети Wi-Fi через кабель Ethernet, а затем — на самом телефоне. Если разница значительная, стоит обратить внимание на настройки.

Самый простой способ быстро восстановить работу сети — включить и выключить режим полета. Это можно сделать в быстрых настройках или через меню «Настройки». Аналогичный эффект может дать перезагрузка смартфона. Также важно проверить, не активирован ли VPN — его работа влияет на скорость соединения. Для этого нужно перейти в меню «Сеть и Интернет» > «VPN» и отключить лишние подключения.

Пользователям мобильного интернета стоит убедиться, что в параметре «Тип сети, которому отдается предпочтение» выбран самый быстрый вариант — в новых моделях это 5G. Дополнительно рекомендуется подключаться к диапазону Wi-Fi 5 ГГц, который работает быстрее, чем 2,4 ГГц.

Если проблема с медленным интернетом не исчезает, можно сбросить настройки сети. Для этого нужно открыть «Система» > «Сброс настроек» > «Сбросить настройки мобильной сети» и выполнить инструкции на экране. Это не удалит ваши приложения и файлы, но придется заново ввести данные для подключения к Wi-Fi.

