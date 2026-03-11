Смартфоны могут остаться без зарядного порта: стало известно, что придет на смену USB-C

Зарядка телефона / © Pexels

Европейский Союз открыл путь к технологическим изменениям: после обязательного перехода на USB-C смартфоны могут вообще потерять зарядные порты. В Брюсселе подтвердили, что действующие правила допускают выпуск устройств без единого разъема — при условии, что они заряжаются только беспроводно.

Об этом сообщило издание Gassenhauer Altenburg.

С 2024 года в ЕС действует норма, которая обязывает производителей оснащать новые смартфоны, планшеты и другую электронику портом USB-C, если они поддерживают проводную зарядку. Это решение приняли, чтобы уменьшить путаницу с различными кабелями, повысить совместимость между брендами и сократить объемы электронных отходов.

В то же время закон содержит важное уточнение: требование касается только устройств с кабельной зарядкой. Если смартфон заряжается исключительно беспроводным способом, порт USB-C не является обязательным. Именно это открывает возможность для появления полностью «безпортовых» моделей.

Одной из компаний, которые рассматривают такой подход, является Apple. После перехода с Lightning на USB-C производитель, по данным отраслевых источников, исследует концепцию iPhone без физических портов. В таком случае зарядка будет осуществляться только беспроводными станциями, а передача данных — через Wi-Fi, мобильную сеть или облачные сервисы.

Подобные решения, по информации экспертов, могут тестировать и другие производители, в частности Samsung в будущих моделях линейки Galaxy. Отказ от портов позволяет создавать более тонкие корпуса, повышать герметичность устройств и уменьшать риск повреждения разъемов. Однако проводная зарядка пока остается более эффективной по потреблению энергии, а беспроводные решения могут терять часть мощности в виде тепла.

В то же время Европейская комиссия планирует следить за развитием беспроводных технологий, чтобы избежать появления несовместимых стандартов. В Брюсселе подчеркивают необходимость энергоэффективной зарядки, совместимости между брендами и соблюдении стандартов безопасности.

Скорее всего, переход к полностью беспортовым смартфонам будет происходить постепенно. Сначала производители будут выпускать гибридные модели с USB-C и беспроводной зарядкой, а со временем флагманские устройства могут полностью отказаться от кабелей.

Напомним, после выхода iPhone 17e, MacBook Neo и обновленных iPad Air Apple прекратила продажу 15 старых устройств.