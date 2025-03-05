Смартфоны серии Xiaomi 15 со Snapdragon®8 Elite и оптикой Leica – уже в Алло от 36 999 гривен

Алло начинает продажи премиальных смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra с оптикой Leica Summilux и другими уникальными характеристиками. Новинки только что представили в Барселоне, а их уже можно приобрести в Украине на allo.ua и в приложении Алло с выгодой до 8 000 гривень до 10 марта.

Xiaomi 15: флагманский опыт в компактной форме

Xiaomi 15 (12+256 ГБ, 12+512 ГБ) предлагает захватывающий просмотр благодаря 6,36” CrystalRes-AMOLED-экрану с тонкой рамкой, частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, защищенному стеклом Xiaomi Shield Glass. Новинка невероятно продуктивная, ведь работает на базе мобильной платформы Snapdragon®8 Elite. Емкая батарея на 5240 мА•ч обеспечивает долгую работу в течение дня: полной зарядки хватит на 25 часом просмотра видео. А восстановить заряд можно очень быстро благодаря поддержке проводной гиперзарядки мощностью 90 Вт и беспроводной – 50 Вт. Профессиональное качество фото и видео достигается благодаря объективам Leica. Система камер состоит из трех 50 Мп модулей: основной камеры с матрицей Light Fusion 900, ультраширокоугольной и телефотокамеры с подвижными линзами, что дает возможность сфокусироваться на расстояниях, недоступных для обычных телефотокамер, так что можно фотографировать и снимать видео при любых условиях. А качественные селфи и прекрасную картинку во время онлайн-общения обеспечит 32 Мп фронтальная камера.

Xiaomi 15 работает под управлением новой операционной системы Xiaomi HyperOS 2 и предлагает полезные АІ-функции для удобного ежедневного использования. Стоимость новинки – 36 999 и 39 999 гривень в зависимости от конфигурации, а доступна она в черном, зеленом и белом цветах.

Xiaomi 15 Ultra: вершина фотоискусства

Xiaomi 15 Ultra (16+512 ГБ, 16 ГБ+1 ТБ) предлагает невероятный опыт просмотра и взаемодействия благодаря 6,73” AMOLED-дисплею с разрешением WQHD+, динамической частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью 3200 ніт, поддержке Dolby Vision и HDR10+. Дисплей защищен Xiaomi Shield Glass 2.0.

Флагманский чип Snapdragon® 8 Elite в паре з 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечит выполнение сложных заданий. Новая квадрокамера Leica – это три 50-мегапиксельных объектива (основной со сверхбольшим 1" сенсором, ультраширокоугольный и телефото с подвижными линзами) и новейшая 200 Мп ультрателефотокамера, имеющая эквивалентное фокусное расстояние 100 мм. Также есть 32 Мп фронтальная камера для выразительных селфи. Продолжительное время автономной работы Xiaomi 15 Ultra обеспечивает батарея емкостью 5410 мА•ч. Модель поддерживает проводную гиперзарядку 90 Вт и беспроводную – на 80 Вт.

Приобрести Xiaomi 15 Ultra можно по цене от 54 999 гривень. Сейчас доступны модели в белом и серебристом цветах. Дополнит новинку Photography Kit, продающийся отдельно. Он поможет максимально раскрыть возможности фотосъемки, превращая смартфон в настоящий фотоаппарат.

Кроме того, благодаря защите по стандарту ІР68 корпусы обеих новинок полностью защищены от пыли, они могут выдержать погружение в пресную воду до 30 минут. Благодаря поддержке технологии Wet Touch работать с новинками можно даже с мокрыми пальцами, а новый ультразвуковой датчик отпечатков пальцев обеспечит быструю и безопасную разблокировку смартфона. Специальные AI-функции новинок – распознавание голоса, субтитры, креативный ассистент, обработка фотографий и видео и др. – выводят на новый уровень ежедневный опыт использования, значительно облегчая его.

Смартфоны завезены официально, они имеют гарантию производителя 24 месяца. Приятным бонусом при покупке новинок станет доступ к YouTube Premium в течение 3 месяцев, а также дополнительная гарантия на защиту экрана.