Смерть для электроники: какие аксессуары выводят из строя USB-порт и вредят батарее

Телефон / © pixabay.com

USB-порт вашего смартфона является не только точкой для зарядки, но и уязвимым местом, из-за которого можно повредить электронику, ускорить износ аккумулятора или украсть данные. Эксперты предупреждают: некоторые аксессуары и источники питания представляют собой смертельную угрозу для вашего устройства.

Об этом пишет SlashGear.

Дешевые или несертифицированные кабели часто не имеют необходимой защиты от скачков напряжения и корректной регулировки тока, что чревато перегревом и даже коротким замыканием.

Отдельную угрозу представляют «злонамеренные» кабели со скрытыми чипами, способными воровать данные или устанавливать вредоносное ПО. Эксперты настоятельно рекомендуют использовать сертифицированные кабели (например, MFi для iPhone) или аксессуары от проверенных брендов. Поврежденные и обтрепанные кабели следует сразу заменять.

Подключение к чужому USB-порту или публичной зарядной станции может привести к атаке под названием juice jacking — когда через кабель вместе с питанием передаются вредные данные. Более безопасная альтернатива — использование собственного адаптера в розетке или повербанка.

Чрезвычайно опасны неизвестные USB-накопители и сомнительные аксессуары, которые могут содержать «USB Killer» — устройство, способное подавать опасно высокое напряжение и мгновенно выводить электронику из строя. Правило простое: если происхождение устройства неизвестно, не подключайте его.

Внешние жесткие диски часто требуют больше энергии, чем смартфон, способный стабильно отдать. Это приводит к перегреву порта, ускоряет разряд аккумулятора и может повредить пайку разъема. Лучше использовать беспроводные диски или облачное хранилище, ведь через USB данные двигаются в обе стороны, оставляя устройство уязвимым.

Наконец, зарядные устройства с более высокой мощностью, чем поддерживающий телефон, особенно несертифицированные, могут подавать нестабильное напряжение. Это вредит аккумулятору и ускоряет его износ. Следует всегда использовать оригинальный адаптер или качественные совместимые аналоги, помня, что стабильная «медленнее» зарядка часто полезнее для длительной емкости батареи.

