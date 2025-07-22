Смерть в аппарате МРТ: специалисты на видео показали последствия попадания металла в сканер

Специалисты продемонстрировали мощность аппарата МРТ / © court.gov.ua

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Специалисты обнародовали видео, что продемонстрировало последствия попадания металла в МРТ-сканер. После того, как во время медицинской диагностики МРТ погиб 61-летний мужчина, его просто засосало в МРТ, информация о его смерти на глазах жены облетела Сеть.

Видео продемонстрировали на Byte.

Ужасающие кадры видео дают представление об обстоятельствах трагической смерти 61-летнего Кита Макаллистера. Он скончался от полученных травм после того, как вошел в комнату с МРТ-сканером в медицинском центре Nassau Open MRI в Нью-Йорке. Сам Кит не был пациентом клиники, а хотел просто поддержать свою жену, Эдриен Джонс-Макаллистер, во время диагностики МРТ.

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Мощность аппарата МРТ Фото: скрин видео Byte

Кот вошел в помещение МРТ во время сканирования, проигнорировав запрет, поэтому его просто мгновенно засосало в аппарат. На момент трагедии на нем была «большая металлическая цепь» (весом около 9 кг), которая и стала причиной смертельного случая.

Что известно о МРТ

МРТ (магнитно-резонансная томография) использует сверхмощный магнит, и в присутствии металла становится чрезвычайно опасным.

«По словам Эдриен, ее мужа впустили в комнату, несмотря на то, что он носил металлические бусы. Устройство втянуло его внутрь, и ни она, ни техник не смогли его вытащить», — упоминается в материале.

На место были вызваны экстренные службы с уведомлением о «медицинском инциденте». Через два дня после инцидента сообщили, что Кит скончался в больнице от полученных травм.

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В видео, демонстрирующем мощность магнитного поля МРТ, можно увидеть, как металлические предметы с большой скоростью втягиваются в устройство. К примеру, женщина держит металлический объект, который мгновенно втягивается после того, как она его отпускает.

Мощность аппарата МРТ Фото: скрин видео Byte

В другом фрагменте мужчина бросает металлический стул в сканер и пытается его вытащить, но силы магнита оказываются сильнее человеческих усилий.

Сила МРТ достаточно, чтобы бросить инвалидную коляску через всю комнату. Фото: скрин видео Byte

Исследования показывают, что сила МРТ достаточно, чтобы, например, «бросить колесо кресло с другой стороны комнаты».

Смерть из-за цепочки на МРТ не единственная

В одном из подобных ужасных случаев 40-летний бразилец погиб, когда вошел в комнату МРТ с заряженным пистолетом в поясе. Магнит вытащил оружие, которое выстрелило и ранило мужчину в живот. Хотя у него было разрешение на ношение оружия, врачи предупреждали о необходимости оставить все металлические предметы за пределами комнаты.

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В 2001 году шестилетний ребенок погиб, когда металлический баллон с кислородом был втянут в МРТ.

«МРТ-сканеры считаются в тысячи раз мощнее обычных магнитов на холодильнике. Хотя это очень полезные медицинские устройства, нужно четко осознавать возможные риски», — напоминают специалисты.

Напомним, ранее говорилось, как кардиоотделенные больницы в Германии две медсестры вели прямой эфир в TikTok, пока мониторы пациентов подавали тревожные сигналы.

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