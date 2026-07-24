Смертельная ловушка Луны: астронавты требуют от NASA изменить маршрут следующей миссии Artemis

Запуск миссии Artemis II к Луне / Архивное фото / © Associated Press

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) пересматривает планы по высадке миссии Artemis на Южном полюсе Луны из-за рисков для экипажа. Пилот Виктор Гловер публично призвал агентство сперва совершить более безопасную посадку ближе к месячному экватору, чтобы получить необходимый операционный опыт.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Угрозы Южного полюса

Программа Artemis долгое время ориентировалась на Южный полюс Луны из-за вероятных запасов водяного льда в постоянно затененных кратерах. Эти ресурсы могли бы обеспечить будущих исследователей питьевой водой, радиационной защитой и топливом ракет, заложив основу для длительного присутствия человека перед полетом на Марс.

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"Я думаю, что нам нужно быть реалистами и, возможно, прокладывать путь к Южному полюсу, а не пытаться попасть туда сразу", - заявил пилот миссии Artemis II Виктор Гловер.

Его аргументация основывается на недостатке операционного опыта в таких сложных условиях. Спуск на поверхность вблизи лунного экватора обеспечит экипажу более привычную среду, лучшие возможности для связи и более простые варианты действий на случай экстремальных ситуаций.

Проблема экстренной эвакуации

Главное беспокойство вызывает сложность срочной эвакуации астронавтов из Южного полюса в случае серьезных медицинских проблем на поверхности. Предыдущий план NASA полагался на гало-орбиту станции Gateway, форма и длинный цикл которой позволяют вернуться с Луны только через определенные промежутки времени. Это заставляет экипаж ждать возможности отлета несколько дней.

Ты застрял на неделю. Для меня это большая проблема, и мне не нравится этот план… Экватор позволяет мне спасти этого человека», — подчеркнул астронавт.

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Альтернативный план и конкуренция

Дискуссия вокруг миссии разворачивается на фоне того, что космическое агентство и его коммерческие партнеры продолжают корректировать технический дизайн проекта. В частности, компания SpaceX разработала обновленную концепцию, которая позволит избежать орбитальных осложнений путём стыковки корабля Starship с Orion еще на околоземной орбите.

«Экипаж также может прервать полет с поверхности Луны почти в любое время, вместо того, чтобы ждать несколько дней», — пояснила вице-президент компании SpaceX Джессика Дженсен.

Такой прямой маршрут не только улучшит безопасность экипажа, но и значительно снизит количество топлива, необходимого для сложных маневров в космосе. В то же время, руководству космического агентства придется искать сложный баланс между научными целями, геополитическими соображениями и безопасностью астронавтов.

Окончательное решение осложняется растущей международной конкуренцией, ведь Китай уже добился значительных успехов в роботизированных миссиях и планирует взорвать собственную команду на Луну к 2030 году. Поэтому NASA предстает перед трудным выбором: быстро продемонстрировать доступ к ценным ресурсам Южного полюса или выбрать более безопасный, но постепенный путь освоения спутника.

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Напомним, программа Artemis не предусматривает резервного посадочного модуля или иного способа быстрой эвакуации экипажа. Поэтому астронавты Artemis могут остаться без шанса на спасение, если единственный посадочный модуль выйдет из строя.

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