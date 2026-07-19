Смертельная ловушка на Луне: астронавты миссии Artemis могут лишиться шанса на спасение

Космонавты на Луне / © NASA

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Первые астронавты программы Artemis, которые должны высадиться на Луне в конце десятилетия, могут оказаться в смертельно опасной ловушке без возможности экстренной эвакуации. Такой риск существует, если единственный посадочный модуль выйдет из строя.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на выводы Управления генерального инспектора НАСА.

Как пишет издание, нынешняя архитектура программы Artemis не предусматривает наличия резервного посадочного модуля или иного способа быстрой эвакуации экипажа с поверхности Луны. Если основной аппарат не сможет взлететь или потерпит аварию, астронавты могут надолго оказаться заблокированными на спутнике Земли.

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В Управлении генерального инспектора НАСА предупреждают, что в случае чрезвычайной ситуации агентство фактически не сможет спасти экипаж.

Опасная зона посадки

Forbes отмечает, что в рамках миссий «Артемида» планируется посадка в районе южного полюса Луны — местности со сложным рельефом, большим количеством кратеров, валунов и крутых склонов. Именно это существенно повышает риск аварийной посадки или повреждения лунного модуля.

За доставку астронавтов на поверхность Луны отвечают компании SpaceX и Blue Origin, однако NASA пока не обязало ни одну из них создать резервный корабль для спасательных операций.

Эксперты призывают изменить программу

Эксперты отмечают, что космическое агентство должно пересмотреть подход к безопасности и предусмотреть резервные средства эвакуации или аварийные модули на поверхности Луны. По их мнению, затраты на такую систему будут незначительными по сравнению с общей стоимостью программы Artemis, которая уже превышает 100 млрд долларов.

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В Forbes отмечают, что руководство NASA согласилось обновить анализ рисков и рассмотреть дополнительные стратегии выживания экипажа.

В то же время эксперты предупреждают: если первая миссия закончится аварией без возможности спасения астронавтов, это может стать одной из самых громких катастроф в истории американской космической программы.

Напомним, что амбициозные планы по возвращению астронавтов на Луну, которые реализует НАСА в рамках миссии Artemis, вновь приходится отложить. Миссию Artemis III перенесли на конец 2027 года,а это означает сдвиг всего графика лунной программы.

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