Слоновая нога в Чернобыле / © Фото из открытых источников

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Учёные раскрыли новые подробности образования радиоактивной лавы, оставшейся после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Исследование показало, какие процессы происходили во время образования этого опасного вещества.

Об этом сообщило издание LADBible со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Progress in Nuclear Energy.

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После взрыва на ЧАЭС в апреле 1986 года обломки разрушенной активной зоны реактора начали вступать во взаимодействие со строительными материалами. В результате образовалось вещество, которое по внешнему виду сравнивают с вулканической лавой.

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С помощью мощных микроскопов исследователи выяснили, что внутри затвердевшей массы содержатся крошечные частицы, богатые ураном.

Кроме того, анализ циркона показал, что во время образования радиоактивной лавы происходили сложные процессы роста кристаллов, их растворения и повторного формирования.

Исследователи также предполагают, что частицы внутри массы претерпевали изменения в результате плавления, растворения и кристаллизации.

Одним из самых известных скоплений этого вещества является «Слоновая нога», обнаруженная через несколько месяцев после аварии. На тот момент уровень её излучения достигал почти 10 тысяч рентген в час.

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Как ранее сообщало научное издание Nautilus, при таком уровне радиации уже через 30 секунд пребывания вблизи вещества могли возникнуть кровоизлияния в клетках, а через четыре минуты — рвота и диарея.

Пяти минут облучения могло хватить для получения смертельной дозы радиации.

Новое исследование позволило учёным более подробно изучить процесс образования чернобыльской лавы и изменения, которым подвергались её компоненты.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике была замечена самая крупная сова, обитающая в Украине. Этот редкий ночной хищник способен летать почти бесшумно и находить добычу даже в темноте.

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