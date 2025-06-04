Смертельная угроза в глубине Солнечной системы: что скрывается в тени Венеры и почему это опасно

Солнечная система / Иллюстративный образ

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Новые симуляции показывают, что вокруг Венеры может существовать невидимый рой астероидов, способных уничтожить целый город в случае столкновения с Землей. Эти скрытые космические тела, которые вращаются около планеты-соседки, однажды могут столкнуться с Землей, предупреждают ученые.

Об этом пишет Live Science.

Невидимые спутники Венеры: астероидная опасность

Астрономы провели компьютерное моделирование, которое выявило потенциальное существование популяции астероидов, которые остаются незамеченными из-за своей близости к яркому свету Венеры. Эти космические камни движутся нестабильными орбитами, и гравитационные силы могут однажды направить их во внутреннюю Солнечную систему, сделав столкновение с Землей вполне возможным.

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«Наше исследование показывает, что значительное количество астероидов, размером с город, может скрываться вблизи Венеры. Из-за сложности их наблюдения мы должны лучше понять эту популяцию, чтобы оценить потенциальную угрозу нашей планете», — заявил ведущий автор исследования, доктор Валерио Карруба.

Почему эти «убийцы городов» остаются незамеченными?

Основная причина, почему эти астероиды до сих пор не обнаружены, состоит в их орбите. Находясь очень близко к Солнцу и Венере, они почти всегда теряются в ослепительном солнечном свете. Наблюдения за ними возможны только в течение коротких периодов на рассвете или в сумерках под очень низким углом над горизонтом, что значительно затрудняет их обнаружение с помощью имеющихся телескопов.

Размер этих потенциальных захватчиков также вызывает беспокойство. Моделирование показывает, что многие из этих астероидов могут достигать нескольких сотен метров в диаметре, чего достаточно, чтобы привести к значительным разрушениям в случае столкновения с Землей. Падение такого астероида может привести к образованию большого кратера, мощным землетрясениям и выбросу в атмосферу огромного количества пыли и пепла, что приведет к катастрофическим последствиям для климата и жизни на планете.

Симуляции раскрывают опасные орбиты

Команда исследователей использовала сложные компьютерные модели для отслеживания орбит миллионов виртуальных астероидов во внутренней Солнечной системе в течение длительного промежутка времени. Результаты показали, что значительная часть этих объектов может временно захватываться гравитацией Венеры, образуя вокруг нее своеобразный «рой».

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«Эти симуляции являются первым шагом к пониманию этой ранее неизвестной популяции астероидов. Нам нужно проводить дальнейшие исследования, чтобы точнее определить количество и размеры этих объектов, а также оценить вероятность столкновения с Землей», — объяснили исследователи.

Что дальше: необходимость пристального наблюдения

Результаты этого исследования подчеркивают важность разработки новых методов и инструментов для выявления астероидов, которые скрываются в сложных для наблюдения регионах Солнечной системы. Будущие космические миссии и наземные телескопы с расширенными возможностями могут сыграть решающую роль в обнаружении этих потенциально опасных объектов и вычисления их орбит.

Хотя вероятность непосредственного столкновения с Землей в ближайшем будущем считается низкой, существование такого скрытого астероидного роя вблизи Венеры является напоминанием о постоянной динамике и потенциальных опасностях, существующих в нашей Солнечной системе. Дальнейшие исследования помогут лучше понять эту невидимую угрозу и разработать стратегии для ее предотвращения, если это будет необходимо.

Напомним, NASA впервые зафиксировало на Марсе разрушительное явление, которое, возможно, почти уничтожило атмосферу Красной планеты. Ученые получили возможность наблюдать за распылением на Марсе, когда солнечный ветер выбрасывает атомы в космос с огромной скоростью.

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