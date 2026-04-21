Смертельно опасно: где нельзя заряжать смартфон: где нельзя заряжать смартфон

Смартфон давно стал частью ежедневной жизни, и многие проводят с ним по несколько часов в день. Из-за этого гаджет приходится часто заряжать. В поисках удобства пользователи иногда подключают устройство в местах, где это может быть опасно.

Речь идет прежде всего о ванной комнате. Некоторые владельцы гаджетов оставляют зарядный блок в розетке за пределами санузла, а сам телефон берут с собой внутрь, пользуясь длинным кабелем. Однако это создает серьезный риск.

Если смартфон, подключенный к зарядке, попадет в воду, это может привести к поражению электрическим током. Кроме того, даже попадание влаги на устройство во время зарядки способно вызвать его поломку.

Специалисты также советуют избегать использования смартфона в ванной комнате, даже если устройство не подключено к электросети.

