Смертельно опасно: где нельзя заряжать смартфон: где нельзя заряжать смартфон

ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
113
Время на прочтение
1 мин

Смертельно опасно: где нельзя заряжать смартфон

Зарядка смартфона в ванной комнате может представлять серьезную опасность. Эксперты предупреждают: сочетание электричества и влаги способно привести к поражению током или поломке устройства.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Зарядка телефона

Зарядка телефона / © Фото из открытых источников

Смартфон давно стал частью ежедневной жизни, и многие проводят с ним по несколько часов в день. Из-за этого гаджет приходится часто заряжать. В поисках удобства пользователи иногда подключают устройство в местах, где это может быть опасно.

Об этом сообщило издание Pixel Inform.

Речь идет прежде всего о ванной комнате. Некоторые владельцы гаджетов оставляют зарядный блок в розетке за пределами санузла, а сам телефон берут с собой внутрь, пользуясь длинным кабелем. Однако это создает серьезный риск.

Если смартфон, подключенный к зарядке, попадет в воду, это может привести к поражению электрическим током. Кроме того, даже попадание влаги на устройство во время зарядки способно вызвать его поломку.

Специалисты также советуют избегать использования смартфона в ванной комнате, даже если устройство не подключено к электросети.

Напомним, если телефон начал заряжаться медленнее, причина не всегда кроется в аккумуляторе. Эксперты советуют обратить внимание на простое «правило плюс 5», которое может реально ускорить зарядку смартфона.

Дата публикации
Количество просмотров
113
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie