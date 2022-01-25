Смертельное удовольствие: почему люди внезапно умирают во время секса

Секс может стать причиной преждевременной смерти.

Иногда люди умирают во время занятия сексом или через некоторое время после полового акта. Согласно исследованиям, чаще всего во время секса умирают мужчины в возрасте 60 лет. В большинстве своем им было 59 лет и они умерли от сердечного приступа, также известного как инфаркт миокарда. Но среди всех случаев преждевременной смерти смерть в сексе составила всего 0,2%.

Дэвид Си Гейз из Вестминстерского университета объясняет возможные причины такой смерти, сообщает издание The Conversation.

"Основной причиной преждевременной смерти во время секса или после него является большое физическое напряжение, а также прием лекарства, в том числе и для лечения эректильной дисфункции. Или и то, и другое", — сказал Дэвид Си Гейз.

Новые исследования показывают, что это может произойти не только с мужчинами среднего возраста, но и женщинами.

"Люди в возрасте до 50 лет, если они знают о наличии проблем с сердцем, должны проконсультироваться у кардиолога во избежание внезапной смерти во время секса", — добавил Гейз.

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