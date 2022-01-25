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Смертельное удовольствие: почему люди внезапно умирают во время секса

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Смертельное удовольствие: почему люди внезапно умирают во время секса

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Секс может стать причиной преждевременной смерти.

Иногда люди умирают во время занятия сексом или через некоторое время после полового акта. Согласно исследованиям, чаще всего во время секса умирают мужчины в возрасте 60 лет. В большинстве своем им было 59 лет и они умерли от сердечного приступа, также известного как инфаркт миокарда. Но среди всех случаев преждевременной смерти смерть в сексе составила всего 0,2%.

Дэвид Си Гейз из Вестминстерского университета объясняет возможные причины такой смерти, сообщает издание The Conversation.

"Основной причиной преждевременной смерти во время секса или после него является большое физическое напряжение, а также прием лекарства, в том числе и для лечения эректильной дисфункции. Или и то, и другое", — сказал Дэвид Си Гейз.

Новые исследования показывают, что это может произойти не только с мужчинами среднего возраста, но и женщинами.

"Люди в возрасте до 50 лет, если они знают о наличии проблем с сердцем, должны проконсультироваться у кардиолога во избежание внезапной смерти во время секса", — добавил Гейз.

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