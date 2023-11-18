Смертность от жары на Земле вырастет на 370%: когда это произойдет

К середине века экстремально высокая температура будет уносить почти в пять раз больше жизней, чем сейчас, если немедленно не остановить темпы глобального потепления. Кроме этого, около полумиллиарда больше людей будут страдать от голода из-за учащения засух и дополнительные миллионы жизней будут уносить болезни, которые переносят комары.

Такие выводы обнародованы в отчете The Lancet Countdown, сформированном экспертизой 114 исследователей и медиков по всему миру относительно влияния изменения климата на здоровье.

О результатах пишет Science Alert со ссылкой на Agence France-Presse.

Подписанием Парижского соглашения страны ООН обязались принять необходимые меры, чтобы предотвратить глобальное потепление более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и, по возможности, удержать его на уровне менее 1,5 градуса до 2050 года. Впрочем, тенденция с выбросами парниковых газов указывает на невозможность достижения цели и к 2100 году потепление может достигнуть 2,7 градуса от температуры доиндустриального периода. Согласно новому отчету, такие темпы потепления приведут к увеличению количества смертей, преимущественно пожилых людей, из-за жары в 4,7 раза к 2050 году. Приблизительно на 520 миллионов больше людей будут страдать от умеренной или тяжелой нехватки продовольствия из-за частых засух. Все более угрожающими становятся и болезни, которые переносят комары, поскольку насекомые из-за потепления могут продвигаться в более северные регионы.

Новое исследование показывает, что согласно одному из возможных сценариев уже к концу века мир потеплеет, по меньшей мере, на 2 °C. Модель также предсказывает, что уже к середине века ежегодная смертность, вызванная жарой, увеличится на невероятных 370%, то есть в 4,7 раза.

В частности, распространение лихорадки денге вырастет на 36% по сценарию потепления на 2 градуса. Чтобы избежать столь катастрофических последствий, страны должны уменьшить выбросы углекислого газа на согласованные 43 процента к 2030 году, а не два, как это предполагается при нынешней политике.

Ранее ученые заявили, что Земля вступила в эру "глобального кипения". Исследователи также предполагают, что 2023 год в целом может стать самым жарким за всю историю человечества, если тенденция рекордных температур будет продолжаться. Однако это только начало, ученые считают, что тенденция к потеплению будет продолжаться и в следующем 2024 году.

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