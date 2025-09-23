Смертоносная "капля" распространяется по Тихому океану: ученые бьют тревогу

Тихий океан / © Associated Press

Ученые сообщают о возвращении так называемой «капли» тепла — большой аномальной массы теплой воды в северной части Тихого океана. Зафиксированные условия протянулись от побережья США до Японии и могут иметь серьезные последствия для морских пищевых цепей — от планктона до морских птиц.

Об этом сообщило издание IFLScience.

По данным Службы по изменению климата Copernicus, в августе 2025 года средняя температура поверхности моря между 60° южной и 60° северной широты составляла 20,82°C. Это третий самый высокий показатель для августа с начала наблюдений и лишь на 0,16°C ниже рекорда 2023 года. В этот период значительная часть северного Тихого океана была «горячей точкой» с участками, где температура существенно превышала норму, а в отдельных регионах были побиты исторические рекорды.

«Каплю» впервые зафиксировали в Тихом океане в конце 2013 года. Тогда она протянулась более чем на 1600 км и достигала глубины до 100 метров. В последующие годы тепловой массив распадался на отдельные участки — в Беринговом море, у побережья Калифорнии и Мексики, а также у берегов Канады и США. В 2019 году ученые сообщили о новом всплеске, который получил название «капля 2.0».

Сегодня наблюдения указывают, что теплая масса снова распространилась — от Алеутских островов до побережья Восточной Азии. Общая площадь аномалии может составлять около 8000 км.

Причиной появления «капли», по словам ученых, является сочетание нескольких факторов: повышение температуры воздуха, изменения направления и силы ветра и накопление теплой воды вдоль экватора, связанное с явлением Эль-Ниньо.

Специалисты отмечают, что «капля» опасна для морской жизни. Холодная вода богата питательными веществами, которые обеспечивают развитие планктона, тогда как теплая вода уменьшает их количество и уровень кислорода. Это разрушает пищевую цепь и может вызвать массовую гибель морских организмов. Так, в период тепловых волн 2014-2016 годов зафиксировали гибель до 4 миллионов морских птиц.

Какими будут долгосрочные последствия возвращения «капли» в 2025 году, пока неизвестно, однако ученые считают, что ее влияние может оказаться более масштабным, чем раньше.

