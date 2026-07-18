Смертоносный грибок привёл к массовому вымиранию: кому и как удаётся выжить

Обычная лягушка-акушерка. Фото: Кристиан Фишер/CC BY-SA 3.0

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Гриб Batrachochytrium dendrobatidis, ставший причиной большего числа случаев вымирания видов, чем любое другое инфекционное заболевание, остается одной из самых серьезных угроз для амфибий. В то же время международная группа учёных выяснила, почему отдельные популяции обыкновенной акушерской лягушки (Alytes obstetricans) в Пиренеях смогли пережить вспышки смертельной инфекции.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Исследование провели специалисты Университетского колледжа Лондона (UCL), Лондонского зоологического общества (ZSL) и Имперского колледжа Лондона. Они сравнили популяции лягушек из нескольких высокогорных озёр. Одни из них пережили вспышки хитридиоза, тогда как в других грибковая инфекция по-прежнему наносит значительные потери.

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Выяснилось, что лягушки из популяций, переживших вспышки заболевания, начинают выделять антимикробные пептиды ещё на стадии головастика. Учёные считают, что раннее выделение этих веществ препятствует размножению грибка.

Название «лягушка-акушерка» она получила из-за необычного поведения самцов. Они носят оплодотворённые яйца на задних лапах, защищая их от хищников, а когда потомство почти готово вылупиться, переносят яйца к водоёму, где из них появляются пуголовки.

Исследователи объясняют, что грибок способен выживать только на коже, содержащей кератин. У головастиков его нет, поэтому именно во время перехода во взрослую стадию, когда появляется кератин, защита от грибка может оказаться решающей для выживания. Поскольку лягушки и жабы поглощают значительную часть кислорода и воды через кожу, её поражение грибком может привести к летальному исходу.

Раньше высокогорные озёра Пиренеев служили естественным барьером для распространения грибка, поскольку низкие температуры сдерживали его развитие. Однако, как отмечают исследователи, изменение климата приводит к потеплению в горах, создавая более благоприятные условия для распространения возбудителя.

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В ходе исследования ученые также проанализировали кожные выделения лягушек и обнаружили 1152 вида пептидов. До этого было известно лишь семь таких соединений. Исследование показало, что лягушки, у которых еще на стадии головастика наблюдалось большее разнообразие пептидов, имели больше шансов выжить во время вспышек хитридиоза.

По словам ведущего автора исследования Филипа Джервиса, следующим шагом станет выяснение того, что именно способствует раннему созреванию иммунной системы. По мнению исследователей, на это могут влиять как генетические особенности, так и факторы окружающей среды, в частности температура или наличие форели, которая представляет серьезную угрозу для головастиков.

Авторы работы также отмечают, что это открытие может иметь значение не только для сохранения лягушек и жаб. Обнаруженные пептиды могут стать новым направлением для разработки средств борьбы с инфекциями у людей, особенно с учетом роста устойчивости микроорганизмов к антимикробным препаратам.

Напомним, ранее инженеры создали революционный автономный мини-дрон, который с помощью ультразвука выслеживает кровососущих насекомых и безжалостно разрывает их на куски своими пропеллерами, навсегда избавляя людей от укусов.

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