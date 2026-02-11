Смертоносный вулкан Эль-Чичон в Мексике после 40 лет тишины подает опасные сигналы

Вулкан Эль-Чичон / © NASA

Реклама

После более 40 лет покоя мексиканский вулкан Эль-Чичон, известный как Чичональ, снова демонстрирует активность. Ученые сообщают о повышении температуры, изменении химического состава кратерного озера и выбросах опасных газов.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

В течение июня — декабря 2025 года специалисты Национального автономного университета Мексики провели детальный мониторинг кратера. Исследователи зафиксировали нагрев воды, наличие сероводорода и углекислого газа, а также появление редких полых серных сфер, формирующихся в бассейнах жидкой серы.

Реклама

Озеро, которое обычно имеет зеленоватый цвет, стало сероватым — это свидетельствует о повышении уровня сульфатов и кремнезема. Тепловые данные также указывают на увеличение температуры на дне озера и в окружающей части кратера.

Несмотря на эти изменения, ученые подчеркивают, что доказательств движения магмы нет. По словам вулканолога Патрисии Жакоме Пас, нынешняя активность соответствует гидротермальным процессам, вызванным взаимодействием нагретых подземных вод с горячими породами. Сейсмические наблюдения также показывают низкую активность в регионе.

Эль-Чичон в последний раз извергался в 1982 году, когда ряд взрывов унес жизни по меньшей мере 2000 человек. Тогда пирокластические потоки уничтожили населенные пункты и сельскохозяйственные угодья, оставив регион с тяжелыми экономическими и экологическими последствиями.

Нынешние изменения, по данным исследователей, не похожи на те, что предшествовали катастрофе 1982 года. Однако ученые напоминают, что вулканы остаются активными системами даже после крупных извержений, а мониторинг является ключевым для безопасности. Для наблюдений применяют дроны, спутниковые методы и специальное оборудование, которое отслеживает тепловые аномалии, газовые выбросы и изменения почвы.

Реклама

«Сейчас эксперты говорят, что нет причин для общественной тревоги. Но возобновление активности в Чичонале напоминает нам о том, что спящие вулканы редко бывают по-настоящему неактивными, и что даже десятилетия тишины могут маскировать процессы, происходящие глубоко под поверхностью», — говорится в статье.

Напомним, под Мраморным морем ученые нашли скрытый разлом, где может накапливаться опасное напряжение. Именно этот участок считают вероятным очагом будущего землетрясения возле Стамбула.