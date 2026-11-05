Сможет ли человечество спасти Землю от астероида: миссия Hera приближается к разгадке

Европейский зонд Hera, Фото: European Space Agency

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Европейский космический аппарат Hera сегодня утром успешно достиг своей цели — двойного астероида Дидим, расположенного в миллионах километров от нашей планеты. Ключевая задача миссии — выяснить, по силам ли человечеству изменить траекторию опасного небесного тела и предотвратить катастрофическое столкновение с Землей.

Об этом пишет Bild.

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Удастся ли защитить Землю от столкновения

Крайне важную роль в этой операции играет искусственный интеллект, позволяющий зонду самостоятельно ориентироваться в открытом космосе. Проект преследует глубинную цель. Ориентировочно 66 миллионов лет назад 15-километровый астероид-великан врезался в Землю, что привело к полному вымиранию динозавров.

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Повторное падение такого гиганта считается маловероятным, но даже значительно меньшие объекты могут повлечь за собой масштабные разрушения. Именно поэтому перед учеными встал принципиальный вопрос: смогут ли люди вовремя отвести астероид с опасного курса?

Около двух часов ночи по немецкому времени Hera начала самую ответственную фазу — изучение системы с безопасного расстояния 20–30 километров. Главный астероид Дидим имеет диаметр около 780 метров, а вокруг него вращается меньший, 150-метровый спутник Диморф.

Именно он оказался в центре внимания научного мира: 26 сентября 2022 года аппарат NASA DART на скорости 22,5 тысячи километров в час намеренно врезался в Диморф и впервые в истории смог изменить его орбиту. Однако удар оказался гораздо эффективнее, чем предполагали расчеты, и теперь Hera должна разгадать эту тайну.

«Нам необходимо превратить эксперимент DART в технологию, которую можно будет применить к любому другому астероиду», — рассказал руководитель проекта Ян Карнелли.

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Европейский зонд соберет полный массив данных о массе, внутренней структуре и составе астероида. Главная исключительность миссии Hera — ее полная автономность. Аппарат оснастили системой искусственного интеллекта, которая выполняет задачи вместо целой команды специалистов на Земле.

Зонд обрабатывает снимки с бортовых камер, самостоятельно находит кратеры и скалы, рассчитывает свой курс и скорость в отношении астероида. По словам руководителя проекта Яна Карнелли, это напоминает работу беспилотных автомобилей, благодаря чему Hera может безопасно приближаться почти вплотную к поверхности Диморфа.

Кроме того, бортовой искусственный интеллект круглосуточно следит за исправностью всех устройств. Поскольку передать весь объем информации на Землю технически невозможно, зонд умеет самостоятельно выявлять потенциальную неполадку.

Оценить работу ИИ могут и обычные пользователи с помощью сервиса Hera Space Companion. Этот цифровой ассистент владеет многими языками и отвечает на вопросы от имени аппарата, объясняя детали полета и системы защиты Земли.

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Первые подробные фотографии Диморфа учёные рассчитывают получить уже 25 ноября.

Космос: последние новости

Напомним, американский школьник Джулиан Шапиро случайно обнаружил три редких карликовых галактики, расположенных примерно в 25 миллионах световых лет от Земли. Объекты, каждый из которых содержит всего несколько сотен тысяч звезд, назвали в честь юного исследователя Shapiro Dwarf Galaxies I, II и III. Результаты открытия описаны в научной статье в журнале The Astrophysical Journal.

Исследователь предположил, что эти объекты принадлежат к типу так называемых галактик, которые потеряли необходимый для образования звезд газ после прохождения вблизи большего космического соседа, в частности большой спиральной галактики M101, а затем оказались на значительном расстоянии.

Если дальнейшие наблюдения подтвердят это открытие, оно поможет ученым лучше понять влияние больших галактик на меньшие и причины прекращения звездообразования в карликовых галактиках.

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