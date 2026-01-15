- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 2 мин
"Снежные пончики" и "ледяные блины": украинские полярники показали удивительные явления в Антарктике
Исследователи раскрыли механизм образования этих зрелищных природных скульптур.
Работники Национального антарктического научного центра зафиксировали ряд необычных зимних явлений вблизи станции «Академик Вернадский». Природа создала ледяные скульптуры, визуально напоминающие кулинарные изделия — блины и пончики.
Об этом сообщает пресс-служба научного центра.
Ученые объясняют, что снежные «пончики», или как их еще называют — снежные свитки, довольно редкое явление, ведь для их формирования нужно совпадение нескольких специфических факторов.
Во-первых, необходимо наличие двух слоев снега: нижний должен быть подмерзшим и жестким, а верхний — влажным и рыхлым. Во-вторых, температура воздуха должна быть немного выше 0°C.
Ключевым элементом есть ветер. Его сила должна быть достаточной, чтобы поднимать и сворачивать снег в свитке, но не разрушать хрупкую конструкцию. Характерное отверстие внутри «пончика» образуется в результате быстрого выветривания снега из центральной части свертка.
Еще одним зрелищным феноменом являются ледяные «блины», дрейфующие поверхностью водоемов. Их диаметр может варьироваться от 30 сантиметров до нескольких метров.
Когда на воде накапливается густая смесь снега и льда (шуга), при небольшом волнении и температуре около нуля, она замерзает не сплошным полем, а отдельными фрагментами. Волны толкают эти куски друг о друга, обтачивая края и придавая им идеальную круглую форму. Уже сформированная ледовая корка под действием волн может разламываться на отдельные части, которые впоследствии превращаются в так называемый блинный лед.
В дальнейшем эти образования могут либо растать, либо застыть в сплошную эластичную кору, которую гляциологи называют ниласом.
Кроме «кулинарных» форм, полярники заснимали кристаллическую изморозь, возникающую непосредственно из водяного пара, а также снежные карнизы и ожерелье.
Снежные карнизы обычно формируются в горах или на краях ледников. Это происходит, когда ветер переносит снег с наветренной стороны склона. Попадая в зону аэродинамической тени, где встречаются воздушные потоки, снег оседает, образуя нависающие выступы.
Ледяные бусы — это результат взаимодействия талой воды и ветра. Вода, стекая, замерзает в виде сосулек, а внезапная метель «приклеивает» к ним снежную пыль. Это создает рельефную структуру, где на кончиках сосулек собираются замерзшие капли, напоминая изысканное украшение.
Напомним, в Антарктике заметили уникальный айсберг, похожий на «сэндвич» из белого льда с синей прослойкой. Это результат замерзания талой воды в трещине ледника.