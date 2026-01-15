"Снежные пончики" и "ледяные блины": украинские полярники показали удивительные явления в Антарктике

Снежные блины / © Фото из открытых источников

Работники Национального антарктического научного центра зафиксировали ряд необычных зимних явлений вблизи станции «Академик Вернадский». Природа создала ледяные скульптуры, визуально напоминающие кулинарные изделия — блины и пончики.

Об этом сообщает пресс-служба научного центра.

Ученые объясняют, что снежные «пончики», или как их еще называют — снежные свитки, довольно редкое явление, ведь для их формирования нужно совпадение нескольких специфических факторов.

Во-первых, необходимо наличие двух слоев снега: нижний должен быть подмерзшим и жестким, а верхний — влажным и рыхлым. Во-вторых, температура воздуха должна быть немного выше 0°C.

«Снежные пончики» / © Фото из открытых источников

Ключевым элементом есть ветер. Его сила должна быть достаточной, чтобы поднимать и сворачивать снег в свитке, но не разрушать хрупкую конструкцию. Характерное отверстие внутри «пончика» образуется в результате быстрого выветривания снега из центральной части свертка.

Еще одним зрелищным феноменом являются ледяные «блины», дрейфующие поверхностью водоемов. Их диаметр может варьироваться от 30 сантиметров до нескольких метров.

Ледяные «блины» / © Фото из открытых источников

Когда на воде накапливается густая смесь снега и льда (шуга), при небольшом волнении и температуре около нуля, она замерзает не сплошным полем, а отдельными фрагментами. Волны толкают эти куски друг о друга, обтачивая края и придавая им идеальную круглую форму. Уже сформированная ледовая корка под действием волн может разламываться на отдельные части, которые впоследствии превращаются в так называемый блинный лед.

В дальнейшем эти образования могут либо растать, либо застыть в сплошную эластичную кору, которую гляциологи называют ниласом.

Кроме «кулинарных» форм, полярники заснимали кристаллическую изморозь, возникающую непосредственно из водяного пара, а также снежные карнизы и ожерелье.

Снежные карнизы обычно формируются в горах или на краях ледников. Это происходит, когда ветер переносит снег с наветренной стороны склона. Попадая в зону аэродинамической тени, где встречаются воздушные потоки, снег оседает, образуя нависающие выступы.

Снежные карнизы / © Фото из открытых источников

Ледяные бусы — это результат взаимодействия талой воды и ветра. Вода, стекая, замерзает в виде сосулек, а внезапная метель «приклеивает» к ним снежную пыль. Это создает рельефную структуру, где на кончиках сосулек собираются замерзшие капли, напоминая изысканное украшение.

«Ледяные бусы» / © Фото из открытых источников

Напомним, в Антарктике заметили уникальный айсберг, похожий на «сэндвич» из белого льда с синей прослойкой. Это результат замерзания талой воды в трещине ледника.