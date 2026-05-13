Снимки из космоса зафиксировали необычную активность вулкана

Вулкан Шивелуч / © Википедия

Реклама

Один из самых активных вулканов на Земле растапливает снег изнутри, в то время как вулканическое тепло продолжает просачиваться сквозь замерзший ландшафт Камчатского полуострова.

Об этом пишет издание space.com со ссылкой на новые спутниковые снимки.

Снимки, полученные спутником Landsat 9, показывают темные каналы из пепла и вулканических обломков, прорезающие заснеженные склоны вулкана Шивелуч.

Реклама

Шивелуч — один из самых активных вулканов на нашей планете. Спутники часто обнаруживают отложения пепла, тепловые сигнатуры и лавины горячих пород, стекающие по его склонам.

В центре вулкана расположен растущий лавовый купол — курган густой, медленно движущейся лавы, которая в последние месяцы расширялась внутри кратера Шивелуч в форме подковы.

Когда части нестабильного купола разрушаются, они могут спровоцировать быстрые пирокластические потоки, состоящие из горячего пепла, газа и вулканической породы. Эти потоки оставляют после себя толстые отложения, которые могут удерживать тепло в течение месяцев или даже лет после извержения.

Это задержанное тепло видно из космоса.

Реклама

На новых спутниковых снимках видно, что снег растаял вдоль нескольких каналов, где свежие вулканические отложения распространились по склонам вулкана за последние месяцы.

© NASA

Некоторые из темных шрамов, выделенных на снимках, могут все еще содержать тепло от мощного извержения Шивелуча 2023 года, которое вызвало огромные пирокластические потоки, прорвавшиеся через вулкан.

© NASA

«Шивелуч — это невероятный вулкан, он проходит циклы разрушения, но затем снова и снова восстанавливается благодаря постоянной вулканической активности», — сказала вулканолог Джанин Криппнер в заявлении, опубликованном вместе с изображениями, опубликованными Обсерваторией Земли NASA.

Напомним, результаты нового исследования свидетельствуют, что знаменитый супервулкан Йеллоустоун, вероятно, подпитывается не глубинным источником магмы, как считали ранее, а процессами в верхних слоях Земли.

Реклама

Новости партнеров