Снимок из прошлого Вселенной: "Хаббл" показал впечатляющую фабрику звезд

Фабрика звезд в Большом Магеллановом Облаке

Космический телескоп NASA «Хаббл» обнародовал новое детальное изображение активного участка Вселенной в Большом Магеллановом Облаке — карликовой галактике, расположенной примерно в 160 тыс. световых лет от Земли. На фотографии видно масштабную область рождения звезд, где густые пласты холодного водорода светятся насыщенным красным цветом.

Специалисты отмечают, что именно таким этот район выглядел 160 тыс. лет назад — столько времени нужно свету, чтобы преодолеть расстояние до нашей планеты. Для сравнения: неандертальцы исчезли лишь 40 тыс. лет назад, поэтому они еще долго жили на Земле после того, как излучение с этого участка отправилось в космос.

Ширина «звездной фабрики» достигает около 150 световых лет. Внутри области формируются молодые яркие светила, а некоторые нестабильные звезды уже успели прорвать окружающий газ мощными потоками излучения, создав гигантские пузыри.

Большое Магелланово Облако хорошо видно в южном полушарии — оно проступает на небе как туманная полоса в созвездиях Дорадо и Менса. Галактика является спутником Млечного Пути, диаметр которого составляет около 100 тыс. световых лет.

«Хаббл» уже более 30 лет работает на низкой околоземной орбите, открывая все более отдаленные участки космического пространства. Миссия реализована в сотрудничестве NASA и Европейского космического агентства ESA.

