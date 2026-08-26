Собаки могут общаться с хозяевами с помощью моргания: ученые заметили интересную реакцию

Почему собака часто моргает, глядя на хозяина / © Unsplash

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Собаки общаются с людьми с помощью целого ряда жестов и реакций — от движений хвоста и ушей до изменения выражения морды. Теперь ученые выяснили, что значение может иметь и менее очевидное поведение: то, как часто животное моргает рядом с определенным человеком.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Собаки могут изменять частоту мигания в зависимости от поведения своего хозяина. Исследователи из Пармского университета в Италии обнаружили, что животные чаще мигали, когда видели, как это делает знакомый им человек.

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Учёные привлекли к эксперименту 35 собак. Животным показывали видео, на которых люди либо моргали, либо смотрели прямо перед собой с открытыми глазами. Исследователи наблюдали, как при этом менялась частота моргания у собак.

Когда животные видели человека, который просто смотрел на них, частота их морганий не менялась. Однако собаки начинали моргать чаще, когда на видео это делал их хозяин. На моргание незнакомого человека такой реакции не зафиксировали.

Исследователи также заметили, что эффект был наиболее выраженным, когда хозяйкой собаки была женщина. Авторы предполагают, что полученные результаты могут быть связаны с большим вниманием и социальным взаимодействием животного со своим хозяином по сравнению с незнакомцем.

Канори отметила, что моргание — это, прежде всего, физиологическое поведение, которое защищает глаза и помогает поддерживать здоровье их поверхности. В то же время результаты эксперимента показывают, что на это автоматическое поведение может влиять социальный контекст.

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Учёные отмечают, что исследование не доказывает, будто собака намеренно пытается что-то «сказать» хозяину каждый раз, когда моргает. Кроме того, на данный момент невозможно определить, имеет ли такое моргание какое-либо конкретное значение, помимо социального взаимодействия.

Напомним, ранее эксперты назвали семь пород собак, которые отличаются ласковостью, преданностью и крепкой связью с человеком.

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