Собаки на самом деле видят сны – определенные звуки могут означать, что они думают о вас

Наблюдать за собакой во время сна очень трогательно, особенно когда она начинает дергать лапками или выдает сонный лай. Этого достаточно, чтобы заставить любителей домашних животных задуматься, снится ли им уют на диване или игры в парке.

Гарвардский клинический и эволюционный психолог, доктор Дейдре Барретт погрузилась в эту интересную тему в своем исследовании, чтобы выяснить, что может сниться собакам. Согласно ее выводам, по всей вероятности, наши четырехлапые друзья, как и люди, видят сны о том, что происходит каждый день. Это свидетельствует о том, что сны об их любимых хозяевах очень вероятны.

Она рассказала в интервью журналу People: "Люди видят во сне те же вещи, которые интересуют их днем, хотя более визуально и менее логично. связаны к своим хозяевам, вполне вероятно, что ваша собака мечтает о вашем лице, вашем запахе, о том, как он вас радует или раздражает".

Барретт предполагает, что когда мы видим, как наши собаки дергают лапками, это может означать, что они мечтают о спринтерском забеге, а одинокий лай может указывать на взаимодействие с другой собакой или человеком во сне. Она отмечает, что большинство животных переживают фазы сна, подобные человеческим, циклически меняя легкие, глубокие и быстрые состояния сна.

Эксперты полагают, что, как и люди во время быстрого сна (быстрого движения глаз), собаки, вероятно, тоже видят сновидения. Человек погружается в быстрый сон примерно на 90 минуте, каждая фаза длится от пяти до 15 минут и с течением ночи становится все длиннее.

Собака спит / Фото: Credits

Доктор предполагает, что владельцы собак могут улучшить сон своих пушистых друзей, обеспечив им позитивный опыт в течение дня и безопасное, удобное место для сна ночью. Но когда речь идет о собачьих снах ужасов, Американский клуб кинологов предостерегает, что не стоит будить своего любимца внезапно из-за потенциальной агрессивной реакции.

В их заявлении говорится: "Не все человеческие сны хороши. Мы считаем, что собакам тоже могут сниться кошмары. Эти сны трудно смотреть. Как и некоторые люди, собаки могут агрессивно реагировать на будящего их человека. Это может быть опасно, особенно для детей". Лучший подход, по их советам – позволить собаке проснуться самостоятельно, а затем предложить комфорт.

Говоря о снах своих собак, один пользователь Reddit сказал: "Моя собака точно охотится/преследует что-то во сне. Ее лапы двигаются так, будто она бежит, и она слегка лает с закрытым ртом". Другой пользователь добавил: "Одна из моих спасенных собак тряслась и ныла во время сна, поэтому я медленно будил ее, потому что это разбивало мне сердце. Она была милая. Я надеюсь, что все другие спасенные животные не видят сны ужасов и видят во сне только бекон".

Напомним, ученые назвали, у какого животного самый сильный укус в истории. Исследователи изучили необычную силу укуса современных животных, а также их хищных предшественников, давно вымерших.

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