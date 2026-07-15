Собаки не видят мир в черно-белых тонах: ученые объяснили, какие цвета они различают

В каких цветах собаки видят мир / © iStock

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Многие до сих пор считают, что собаки видят мир только в оттенках черного, белого и серого. Однако исследования уже давно опровергли этот миф. На самом деле собаки различают цвета, хотя их цветовая палитра значительно отличается от человеческой.

Об этом сообщило издание Space Daily.

На протяжении многих лет считалось, что цветовое зрение является почти исключительно человеческой особенностью, а большинство животных воспринимают мир без цветов. Именно так и возникло распространенное представление о «черно-белом» зрении собак. Однако исследования строения их глаз и наблюдения за поведением животных постепенно опровергли это мнение.

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Специалисты объясняют, что цветовое зрение зависит от колбочек — светочувствительных клеток сетчатки, которые реагируют на различные длины волн света. У человека обычно есть три типа колбочек, благодаря чему мы воспринимаем широкий спектр цветов — от красного до фиолетового. У собак таких клеток всего два. Один тип реагирует на синие оттенки, другой — на желтые, поэтому именно эти цвета они различают лучше всего.

Ветеринарный офтальмолог Кристин Фишер объяснила, что из-за такой особенности строения глаза собаки обладают ограниченной способностью различать красный и зеленый цвета. Вместо ярких красных и зеленых оттенков они видят более тусклые цвета, ближе к коричневому или серому. В то же время говорить, что их мир бесцветен, неправильно — цвета они видят, но в другом диапазоне.

Учёные отмечают, что по своему цветовому восприятию собаки больше всего напоминают людей с красно-зелёной дальтонией — самой распространённой формой нарушения цветового зрения. Именно поэтому аналогия с дальтонизмом лучше всего помогает понять, как животные воспринимают окружающий мир.

В то же время исследователь цветового зрения из Вашингтонского университета Джей Найтц отмечает, что эта аналогия не является абсолютно точной. По его словам, современные эксперименты не позволяют определить, как именно мозг собаки обрабатывает цветовую информацию. Зато они показывают, какие цвета животные способны различать, а какие — нет.

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Эти особенности хорошо заметны и в повседневной жизни. Например, красный мяч, лежащий на зеленой траве, человеку легко разглядеть благодаря контрасту цветов. Для собаки же эти оттенки выглядят гораздо более похожими, поэтому она чаще ориентируется на разницу в яркости предметов, а не на их цвет. Зато синие или желтые игрушки животное различает значительно лучше, поскольку именно эти цвета наиболее заметны для его зрения.

Напомним, что собака может проявлять свою привязанность гораздо выразительнее, чем кажется. Ветеринар рассказал, какие три сигнала указывают на то, что именно вы занимаете особое место в жизни своего четвероногого друга.

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