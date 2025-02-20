Собаки подсознательно моргают в ответ другим собакам: новое открытие ученых

Ученые подчеркивают, что собаки могут моргать подсознательно, как это часто происходит у людей.

Исследователи выяснили, что собаки стали чаще моргать, смотря видео, где это делают другие собаки. Такое поведение ранее наблюдалось у людей и приматов, и оно, как считается, помогает создавать эмоциональную связь.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Royal Society Open Science.

В рамках исследования 54 собакам показали видео, на которых другие собаки моргают глазами, облизывают нос или не двигаются. Оказалось, что на 16% чаще собаки моргали в ответ на моргание, чем на другие действия. Это позволило сделать вывод, что собаки реагируют на моргание как на часть социальной мимикрии, которая помогает создавать связи между особями.

"Поскольку моргание как часть социальной мимикрии впервые обнаружили у животных, не являющихся приматами, ученые планируют тщательно исследовать его у собак. В частности, они хотят узнать, как быстро собаки реагируют на чужое моргание, синхронизируют ли свое моргание с другими собаками и как это влияет на установление социальных отношений между ними", - говорится в статье.

Напомним, ученые ищут причину, почему детеныши серых тюленей массово погибают в течение первого года жизни.

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