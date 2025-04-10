Собаки в Чернобыльской зоне генетически отличаются от обычных: детали шокируют

ДНК чернобыльских собак значительно отличается от обычных. / © pixabay.com

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Популяция собак в Чернобыльской зоне отчуждения, которая уже почти 40 лет загрязнена в результате аварии на атомной электростанции, генетически отличается от собак в остальном мире. Более того, псы, которые живут непосредственно на территории ЧАЭС, расположенной в Припяти, отличаются от живущих в Чернобыле. Точные причины отличия животных из зоны отчуждения никогда не были установлены, однако новые исследования показали, что мутация, как считалось, не является причиной ранее определенной генетической дифференциации.

Об этом пишет Ifl Science со ссылкой на исследование PLOS One.

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года привела к крупнейшему в мире выбросу радиоактивных нуклидов и значительному повышению уровня других токсичных загрязнений, в частности свинца, мышьяка и асбеста. Поэтому сотни тысяч людей, проживавших в окрестностях, были вынуждены эвакуироваться и покинуть свои дома.

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В результате многие собаки остались сами на облученной земле. Им, несмотря на все трудности, удалось создать крепкую популяцию, которая существует и сегодня. По последним оценкам, около 800 полуодиких собак сейчас живут вокруг Чернобыля, в том числе в некоторых наиболее загрязненных районах.

За прошедшие годы после катастрофы «чернобыльские собаки» быстро «эволюционировали», став генетически отличными от других собак в мире, как показали последние исследования. Их ДНК-профиль настолько изменился, что отличия таких собак можно увидеть, просто посмотрев на них. Это, по мнению исследователей, является отражением загрязнения окружающей среды, в условиях которой эти животные проживали годами.

Почему так происходит? Ранее считалось, что причиной такой генетической дифференциации чернобыльских собак является повышенный уровень мутаций. Но согласно новому исследованию это не основная причина.

Исследователи оценили усиление мутации и накопившиеся изменения в двух устоявшихся популяциях собак из зоны отчуждения, одна из которых живет на территории ЧАЭС, а другая — в городе Чернобыль. И исследователи не нашли доказательств того, что они являются движущей силой к генетическим изменениям.

Исследование подтверждает предварительные выводы о том, что свободно разводимые на атомной станции собаки генетически отличаются от собак, которые находятся всего в 16 километрах оттуда — в Чернобыле. И тем более такие псы отличаются от популяции собак вне АЭС. Однако исследователи не обнаружили доказательств увеличения частоты мутаций ДНК или увеличения накопления мутаций между растительной и городской популяциями.

«В этом исследовании мы не находим доказательств увеличения частоты мутаций в популяции живущих на атомной электростанции собак из-за хромосомных аберраций, увеличения разнообразия микросателлитов или увеличения аллелей, полученных недавно. Таким образом, мутация не является причиной ранее определенной генетической дифференциации между этими двумя географически близкими свободно разводимыми популяциями собак», — заключают исследователи.

Поэтому подлинная причина этого генетического разнообразия остается неизвестной. Хотя команда исследователей нашла некоторые доказательства того, что направленный отбор может играть определенную роль. Для подтверждения этого потребуется дополнительное расследование.

Между тем, собаки в Чернобыле представляют уникальную возможность изучить генетическое влияние радиации и могут помочь в исследованиях других видов, включая наш собственный.

«[Они] могут служить эффективными часовыми для воздействия на здоровье человека, вызванного токсическим влиянием окружающей среды… Таким образом, чернобыльские собаки являются уникальным и ценным ресурсом как модели для изучения мутаций человека», — добавили исследователи.

Ранее сообщалось, что крошечные черви, живущие в Чернобыльской зоне отчуждения, оказались не уязвимы к радиоактивному повреждению. Ученые не смогли найти у нематод, собранных здесь, признаки повреждения генома, ожидавшихся при жизни в таком опасном месте.

Напомним, чернобыльские волки-мутанты выработали стойкость к раку.