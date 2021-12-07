Британские ученые исследовали, сочетание каких COVID-вакцин обеспечивает более высокую защиту от коронавируса

Сочетание вакцин от AstraZeneca и Moderna обеспечивает в 17 раз более высокий уровень нейтрализующих антител.
Сочетание первой дозы вакцины против COVID-19 от AstraZeneca со второй дозой препарата от Moderna или Novavax обеспечивает значительно больший показатель нейтрализующих антител и Т-клеток, чем прививание двумя инъекциями шведско-британской разработки.
Об этом со ссылкой на обнародованное в Lancet исследование Com-Cov, осуществленное под руководством Оксфордского университета, сообщает The Guardian.
Отмечается, что в испытании приняли участие 1070 британцев, которым вкололи одну дозу вакцины AstraZeneca или Pfizer, а через девять недель сделали инъекцию либо аналогичным препаратом, либо разработкой Moderna или Novavax.
"Мы видим, что график первичной иммунизации имеет большую гибкость, — высказался профессор Оксфордского университета Мэтью Снейп. — То, что вы получили одну дозу определенной вакцины, не означает, что вы должны получать ту же вакцину в качестве второй дозы".
В итоге те, кто соединил вакцины от AstraZeneca и Moderna, получили в 17 раз более высокий уровень нейтрализующих антител, по сравнению с теми, кто вацинировался двумя дозами AstraZeneca, а те, кому после AstraZenaca укололи Novavax – в четыре раза.
А для тех, кого сначала вакцинировали Pfizer, получение второй прививки Moderna привело к образованию в 1,3 раза больше нейтрализующих антител, в то же время после укола Novavax уровень антител оказался на 20% ниже, чем после двух доз Pfizer.
Указывается, что у участников также были отличия в ответах Т-клеток после комбинаций разных типов вакцин.
Так, две дозы вакцины AstraZeneca или Pfizer привели к одинаковому количеству Т-клеток, сочетание вакцины AstraZeneca со второй дозой Moderna – к появлению в 3,5 раза больше Т-клеток, а вторая доза Novavax показала увеличение количества Т-клеток в 4,8 раза.
Для Pfizer вторая доза Moderna увеличила количество Т-клеток в 1,5 раза, тогда как вторая доза Novavax привела к меньшему количеству Т-клеток.
Заметим, что и Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании, и Всемирная организация здравоохранения все еще рассматривают возможность одобрения препарата Novavax.
Вакцины от Pfizer и Moderna сделаны на базе мРНК. Они доставляют в человеческие клетки так называемую информационную РНК, которая самостоятельно производит спаечный белок SARS-CoV-2.
В AstraZeneca, со своей стороны, разработали векторную вакцину от коронавируса, которая действует подобным образом, однако делает это с помощью безвредного вируса.
В Novavax же создали белковую вакцину против COVID-19, содержащую предварительно изготовленные фрагменты спайк-белка с адъювантом, стимулирующим иммунитет.
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