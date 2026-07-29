Сократить население Земли вдвое: ученые шокировали радикальным планом спасения планеты

Ученые предлагают ограничить население планеты, чтобы спасти Землю от коллапса / © AFP

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Международная группа ученых утверждает, что для спасения Земли от необратимого экологического коллапса необходимо постепенно сократить численность населения планеты до 4 млрд. человек к 2200 году. Исследователи подчеркивают, что взрывной рост населения планеты за последний век является экологически неустойчивым, поскольку оно ведет к неотвратимому катастрофическому сокращению биоразнообразия и истощению ресурсов.

Результаты этого исследования опубликовал научный журнал Sustainable Development.

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По мнению ученых, мягкое и добровольное снижение популяции в течение следующих десятилетий поможет значительно облегчить критическую нагрузку на окружающую среду.

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Почему текущий рост представляет угрозу

Ученые указывают на прямую и безоговорочную связь между ростом глобальной популяции и резким ухудшением экологических показателей. За последние 50 лет, когда население Земли стремительно удвоилось, выбросы углекислого газа выросли более чем вдвое, использование энергии утроилось, а индекс биоразнообразия сократился более чем наполовину.

Ситуация может ухудшиться еще больше, ведь по прогнозам ООН население может достигнуть более 11 миллиардов человек к концу столетия. Это приведет к почти удвоению текущих вредных выбросов, утроению количества пластиковых отходов и неотвратимому исчерпанию запасов пресной воды.

Как достичь сокращения без принуждения

Авторы исследования утверждают, что единственный способ предотвратить уничтожение экосистем - это сознательное уменьшение популяции. Они отмечают, что в отличие от жестких государственных методов контроля рождаемости, их план предполагает исключительно мягкий и добровольный подход.

Главным инструментом должно стать предоставление женщинам в странах с низким уровнем дохода беспрепятственного доступа к услугам по планированию семьи и расширению их образовательных прав. Исследователи доказывают, что когда женщины имеют право свободно решать, сколько детей рожать, уровень рождаемости обычно быстро падает ниже уровня природного воспроизводства.

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"Мягкое прекращение и обратный рост населения является проестественной и прочеловеческой стратегией", - отмечают авторы научной статьи.

Экономические риски и развенчание мифов

Многие политики опасаются, что сокращение населения и старение нации обязательно приведет к экономическому упадку и нехватке рабочих рук. Однако исследователи называют этот страх абсолютно безосновательным и приводят реальные статистические данные глобального рынка.

С 1970 по 2020 год доля трудоспособного населения в мире значительно сократилась, но средний глобальный ВВП на душу населения при этом вырос вдвое. Анализ показывает, что многие страны с сокращением населения действительно демонстрируют значительный рост реальной заработной платы и общего экономического благосостояния, как это произошло в Южной Корее после успешного внедрения программ планирования семьи.

«Постоянный рост богатства и потребления не является экологически устойчивым, и чем быстрее наши общества осознают эту неудобную правду, тем лучше», — заключают эксперты.

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Такой глобальный подход не лишает будущих поколений права на жизнь, но гарантирует, что, когда они появятся на свет, условия на планете будут благоприятными. Ученые уверены, что уменьшение популяции поможет окончательно искоренить бедность, снизить уровень глобального загрязнения и свести к минимуму вооруженные конфликты за природные ресурсы.

Напомним, в то же время существует противоположная теория, прогнозирующая сокращение человечества вдвое уже к 2064 году . Ученые объяснили, при каких условиях население Земли, сейчас превышающее 8 миллиардов человек, рискует потерять половину своей численности.

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