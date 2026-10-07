Сокровища и "реки" ртути: что скрывает нераскрытая гробница первого императора Китая

Терракотовая армия в Китае / © Getty Images

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Более 2200 лет под огромным земляным курганом в китайской провинции Шэньси остается нетронутой гробница первого императора Китая Цинь Ши Хуан-ди. Археологи до сих пор не открыли центральную погребальную камеру, однако исследования комплекса и исторические записи уже позволяют предположить, что может находиться внутри.

Об этом пишет издание Daily Galaxy.

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Цинь Ши Хуан-ди объединил Китай в 221 году до нашей эры и приказал построить грандиозный подземный комплекс, который должен был стать его империей в загробном мире.

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Согласно древним описаниям, внутри мавзолея могли находиться миниатюрные копии дворцов, драгоценные украшения и сложная система водных путей. Самая известная легенда гласит, что подземный мир императора воспроизводил географию Китая, а реки и моря были представлены потоками жидкой ртути.

Исследователи обнаружили косвенные доказательства того, что эта история может иметь под собой реальную основу. Анализ почвы вокруг мавзолея выявил аномально высокие концентрации ртути, значительно превышающие естественный уровень.

Смертельные ловушки

Древние тексты также описывают сложную систему защиты погребальной камеры. По преданию, незваных гостей должны были встречать автоматические арбалеты, а некоторые проходы могли быть сконструированы таким образом, чтобы обрушиваться и блокировать доступ.

Если описание ртутных рек соответствует действительности, это создает еще одну серьезную проблему для археологов. Ртуть и ее пары токсичны, поэтому вскрытие центральной камеры потенциально может представлять опасность для исследователей.

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В то же время часть деталей, описанных в древних источниках, остаётся неподтверждённой, поскольку сама погребальная камера до сих пор не вскрыта.

Предполагаемый масштаб комплекса

В 1974 году недалеко от мавзолея была обнаружена одна из самых известных археологических памятников мира — Терракотовая армия.

Речь идет примерно о 8000 полноразмерных фигур воинов, созданных для охраны императора в загробной жизни. Наряду с ними археологи обнаружили сотни лошадей и колесниц.

Уникальность комплекса заключается также в высоком уровне исполнения. Фигуры отличаются индивидуальными чертами лица, а их доспехи и оружие тщательно проработаны. Некоторые бронзовые наконечники и другие элементы вооружения сохранили остроту после более чем двух тысяч лет пребывания под землей.

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Почему гробницу не открывают

Главная причина осторожности — риск непоправимо повредить то, что хранилось под землёй более двух тысячелетий.

После контакта с воздухом некоторые ярко раскрашенные терракотовые воины теряли свои цвета в течение очень короткого времени. Учёные опасаются, что подобный процесс может произойти и с артефактами, находящимися внутри главной камеры.

Дополнительным фактором является возможное загрязнение ртутью. Поэтому исследователи в настоящее время отдают предпочтение неинвазивным методам — в частности, георадарам и другим технологиям, позволяющим изучать структуру мавзолея без вскрытия захоронения.

Напомним, археологи обнаружили у побережья Турции затонувший корабль возрастом 2100 лет. На его борту были найдены тысячи керамических сосудов: миски, тарелки для рыбы и подносы разных размеров, которые сохранились в чрезвычайно хорошем состоянии.

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