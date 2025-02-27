Сокровища из-под льда: в Норвегии таяние ледников раскрыло уникальные находки (фото)

Глобальное изменение климата заставляет ледники по всему миру таять, а вместе с этим на свет выходят уникальные артефакты, проливающие свет на жизнь древних цивилизаций.

Из-за повышения средней температуры планеты ледники постоянно отступают. Это уже привело к беспрецедентным экстремальным погодным явлениям, таким как аномальная жара и засухи, повышение уровня океана и разрушение ледниковых шапок. В процессе этого из-под льда появляются удивительные исторические артефакты – от древних инструментов и оружия до человеческих останков и предметов быта.

Об этом сообщает Science Alert.

Открытия, сделанные в результате таяния ледников, дали толчок развитию новой научной отрасли – ледниковой археологии. Эта дисциплина сосредоточена на исследовании артефактов, оставшихся сохранившимися во льду на протяжении веков и даже тысячелетий.

Норвегия занимает ведущее место в данной сфере. По словам археолога Эспена Финстада, соруководителя исследовательской программы "Секреты льда", норвежские ученые уже обнаружили около 4500 артефактов – это более половины всех находок ледниковой археологии в мире.

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Одним из самых продуктивных мест раскопок является ледник Лендбрин. Это древний маршрут, которым на протяжении веков пользовались путешественники, охотники и торговцы – от викингов и до Средневековья. Летнее таяние ледника в 2024 году привело к новым сенсационным открытиям.

Команда археологов под руководством Финстада обследовала более 12 участков в горных районах. Для транспортировки снаряжения исследователи использовали вьючных лошадей, что позволило им проводить длительные экспедиции.

Среди артефактов, обнаруженных в Лендбрине, есть:

Древние стрелы – использовались для охоты на северных оленей.

Остатки торговых путей – предметы, подтверждающие масштабные контакты между регионами.

Необычные наконечники стрел – некоторые изготовлены из речных мидий, что свидетельствует о дальних торговых маршрутах.

Несмотря на научную ценность этих находок, их обнаружение – тревожный звонок для человечества. Сжигание ископаемого топлива вызывает парниковый эффект, ускоряющий таяние ледников. Ученые призывают к экологическим изменениям, ведь, хотя ледники открывают свои тайны, их исчезновение чревато глобальными катастрофами.

Находка на леднике Лендбрин/Фото: Espen Finstad/secretsoftheice.com

Находка на леднике Лендбрин/Фото: Espen Finstad/secretsoftheice.com

Находка на леднике Лендбрин/Фото: Espen Finstad/secretsoftheice.com

Находка на леднике Лендбрин/Фото: Espen Finstad/secretsoftheice.com

К слову, археологи нашли в Италии древний "город мертвых", которому почти 3 000 лет.