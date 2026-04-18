Сокровища под водой: в Гибралтарском заливе обнаружили более сотни затонувших кораблей разных эпох

Затонувший корабль / © Reuters

В Гибралтарском заливе археологи обнаружили более сотни затонувших кораблей разных эпох — от V века до н.э. до периода Второй мировой войны. Исследование охватывает один из ключевых морских коридоров между Европой и Африкой, где веками пересекались торговые, военные и исследовательские маршруты.

Об этом сообщило издание The Guardian.

В целом команда трехлетнего проекта под руководством Университета Кадиса при участии ученых из Университета Гранады обнаружила в заливе 151 археологический памятник, из которых 134 — это кораблекрушения. Сейчас исследователи подробно задокументировали 34 объекта

Древнейшая находка — судно пунической эпохи, которое датируется V веком до н.э. Среди других объектов — 23 римских корабля, два позднеримских, четыре средневековых и 24 судна раннего нового времени. Кроме того, археологи зафиксировали отдельные находки новейшей эпохи, в частности двигатель и винт самолета 1930-х годов.

Как пояснил руководитель исследования, профессор археологии Университета Кадиса Фелипе Сересо Андрео, район Гибралтарского пролива издавна был стратегическим «узким местом», через которое проходили корабли независимо от их назначения — торгового, военного или исследовательского. По его словам, в Средиземноморье немного локаций с такой концентрацией и многообразием археологических памятников разных культур и народов. В заливе обнаружены суда из разных стран, в частности испанские, британские, венецианские и голландские.

Отдельный интерес для исследователей представляют три средневековых корабля, которые могут помочь лучше понять мореплавание в период исламского правления на юге Испании.

Среди находок также — канонерская лодка конца XVIII века «Puente Mayorga IV», которую использовали для быстрых атак на британские линейные корабли вблизи Гибралтара. Такие суда маскировались под рыбацкие лодки, а во время атаки открывали огонь из пушек, установленных на носу.

Во время исследования этого корабля археологи наткнулись на необычный предмет — деревянный ящик в форме книги. Сначала его считали хранилищем для документов или предметом, связанным со шпионажем, однако после осмотра выяснилось, что внутри хранились деревянные расчески.

Исследователи отмечают, что археологические памятники в заливе находятся под угрозой. Среди основных рисков — развитие портовой инфраструктуры, дноуглубительные работы и строительство доков. Также влияние имеет изменение климата: повышение уровня моря меняет слои осадка и может обнажать остатки кораблей, а инвазивные водоросли распространяются на подводных объектах.

Чтобы привлечь внимание к сохранению этих памятников, команда создает цифровые модели и 360-градусные видео затонувших судов. Их демонстрируют в музеях, местных администрациях и публикуют онлайн, чтобы сделать подводное наследие доступным для более широкой аудитории.

Напомним, во время поисковой экспедиции английского линкора в акватории Средиземного моря ученые наткнулись на хорошо вооруженное судно алжирских пиратов. Это открытие проливает свет на жестокие реалии морского разбоя, который в свое время представлял угрозу для целых государств.