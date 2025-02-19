Сокровища пшеворской культуры: в Польше натолкнулись на уникальную находку

Ритуальное повреждение оружия – изогнутые или разбитые мечи, испорченные клинки, деформированные щиты – часто встречается в погребениях представителей пшеворской культуры.

Группа исследователей, искавших артефакты Второй мировой войны в польском лесу, наткнулась на гораздо более старый артефакт — почти 2000-летний меч, разбитый на три части. Ученые предполагают, что это оружие могло быть погребальным даром погибшему воину вандалов, племени, ставшему известным своим разграблением Рима в V веке.

Об этом сообщили в Live Science.

Находку сделали в январе детективы из исторического клуба Inventum Association в Юре — холмистой и лесистой регионе на юге Польши. Предварительный анализ, проведенный в Ченстоховском музее, указывает на то, что меч является двуострым спатой — широким мечом, широко использовавшимся конными воинами германских племен в период Римской империи. В III–V веках нашей эры на территории современной Польши обитали носители пшеворской культуры, к которой принадлежали и вандалы.

"Меч принадлежал влиятельному человеку из племени вандалов", — рассказал президент Inventum Association Мариуш Влударж в комментарии Live Science. "Оружие было намеренно сломано на три части во время церемонии захоронения воина и помещено на кремационный костер".

Ритуальное повреждение оружия – изогнутые или разбитые мечи, испорченные клинки, деформированные щиты – часто встречается в погребениях представителей пшеворской культуры. Считается, что эта традиция могла быть заимствована у кельтов и известна как "ритуальное убийство" или "жертвоприношение оружия".

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"Сейчас меч исследуется специалистами Ченстоховского музея", — сообщил Влударж. Участники Inventum Association планируют продолжить исследование места находки, однако его точное расположение пока не разглашается до завершения анализа.

После проведения необходимых экспертиз меч будет подвергнут консервации, а затем, вероятно, станет экспонатом в музее.