"Сокровища, вызывающие слезы": возле Мадагаскара найдено судно, затопленное пиратами 300 лет назад

Из места крушения судна Nossa Senhora do Cabo изъято более 3300 артефактов

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Археологи сообщили о находке у берегов Мадагаскара обломков затонувшего судна , захваченного три столетия назад во время одного из самых известных пиратских рейдов в истории.

Об этом сообщает Live Science.

Американские исследователи, изучавшие это место в течение 16 лет, считают, что это Nossa Senhora do Cabo — португальский корабль, везший из Индии «сокровища, вызывающие слезы». Так на английском говорят о невероятных богатствах, размер и величие которых невозможно представить.

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Но путешествие Nossa Senhora do Cabo домой прервало пиратское нападение. Судно было атаковано и захвачено известным капитаном пиратов Оливье «Стервятником» Левассером.

Доказательства, идентификация и ценность находки

Остатки затонувшего судна сейчас лежат на дне небольшой гавани у острова Носи Бораха (Иль-Сент-Мари) у северо-восточного побережья Мадагаскара, известного убежища для пиратов в «Золотые времена пиратства» в начале XVIII века. Идентификация судна подтверждается многочисленными доказательствами, включая анализ его подводной структуры, исторические записи и артефакты, найденные в обломках. Среди них — религиозные фигурки, части распятия и табличка со словом INRI, изготовленные, вероятно, в Гоа.

Согласно записям, Nossa Senhora do Cabo покинула Гоа в начале 1721 года, направляясь в Лиссабон с вицекоролем Португалии и архиепископом Гоа на борту. По дороге судно было повреждено штормом и вынуждено было выбросить за борт пушки. Поэтому, когда его атаковала группа пиратских кораблей 8 апреля 1721 близ острова Реюньон, судно не смогло сопротивляться и было захвачено.

По словам исследователей, сокровища, перевозившие корабль, включали золотые слитки и ящики с жемчугом. Груз оценивается более чем в 138 миллионов долларов в современном эквиваленте

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"Это невероятное богатство даже по пиратским стандартам", - отметили археологи.

Историческое значение и дальнейшие исследования

После захвата пираты отвели судно в Мадагаскар, чтобы разделить добычу. Иль-Сент-Мари была избрана европейскими пиратами из-за ее защищенных якорных стоянок и отсутствия колониального управления, что делало ее идеальной базой. Исследователи отмечают, что в районе Иль-Сент-Мари за «Золотые времена пиратства» затонуло или было затоплено от семи до десяти судов, по крайней мере четыре из них, возможно даже с сокровищами, лежат в самой гавани.

Из обломков «Nossa Senhora do Cabo» уже изъято более 3300 артефактов, однако дальнейшему поиску мешает слой ила и песка.

Напомним, 3000 китайских авто вместе с судном затонули в океане после продолжавшейся три недели катастрофы . Экипаж эвакуировался с судна после того, как не смог погасить пожар, вспыхнувший на палубе с электромобилями.

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