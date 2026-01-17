Сокровище, которое пролежало 300 лет: в Польше фермеры наткнулись на уникальные артефакты

Монеты

Реклама

На севере Польши обычные полевые работы обернулись историческим открытием. Двое фермеров в селе Буковец-Великий в Варминско-Мазурском воеводстве наткнулись на закопанный клад XVII века — 162 серебряные монеты и сопроводительные артефакты.

Об этом сообщило издание TOI.

Открытие быстро заинтересовало службу охраны культурного наследия. На месте начали археологические работы, а все предметы официально задокументировали и изъяли для исследований.

Реклама

По предварительным выводам археологов, монеты датируются 1660-1679 годами. В состав клада входят распространенные для того времени номиналы — шестаки, орты и тимфы. Монеты были сложены в керамический сосуд, обломки которого обнаружили во время раскопок. Это свидетельствует, что деньги намеренно спрятали на хранение, однако владелец за ними так и не вернулся.

Кроме монет, исследователи зафиксировали бытовые предметы XVII века: фрагменты керамики, металлические пуговицы, кольца, а также свинцовые пули от огнестрельного оружия. Среди артефактов выделяется декоративная застежка со стилистическими признаками, подобными находкам в регионах, связанных с Бранденбургом и Прагой. Это может свидетельствовать о более широких торговых и культурных контактах того времени.

Во время исследований археологи также обнаружили остатки каменных конструкций, которые могут указывать на существование древней застройки или хозяйственного комплекса поблизости. Сейчас историки изучают архивные материалы, чтобы выяснить, что именно могло располагаться на этом месте.

Все находки передали в Музей пограничья в Дядькове. Там продолжается реставрация и научное описание артефактов. По информации учреждения, сокровище планируют представить в постоянной экспозиции в начале 2026 года.

Реклама

Напомним, гробница первого императора Китая Цинь Ши Хуан-ди остается запечатанной уже более 2000 лет. Несмотря на то, что знаменитую Терракотову армию раскопали еще полвека назад, к главному мавзолею ученые подступиться не решаются.