Сокровище на 18 триллионов долларов: что скрывает дно Тихого океана

Полиметаллические конкреции. Фото: CC BY 4.0

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На дне Тихого океана между Мексикой и Гавайями расположено крупное месторождение полиметаллических конкреций — горных образований, содержащих металлы, необходимые для производства аккумуляторов, электромобилей, ветровых турбин, солнечных панелей и электросетей. По оценкам Геологической службы США, в зоне Кларион-Клиппертон залегает около 21,1 миллиарда тонн таких пород, а их потенциальная стоимость может достигать 18 триллионов долларов.

Об этом сообщило издание Liber Tatea.

Зона Кларион-Клиппертон занимает площадь около 6 миллионов квадратных километров. Она расположена на средней глубине около 5000 метров. Полиметаллические конкреции лежат на поверхности океанского дна и имеют размер яблока или небольшой картофелины.

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По имеющимся оценкам, в этих породах содержится почти 6 миллиардов тонн марганца, около 270 миллионов тонн никеля, 230 миллионов тонн меди и примерно 50 миллионов тонн кобальта. Именно эти металлы широко используются в производстве современных батарей и энергетической инфраструктуры.

Как объясняют ученые, конкреции формировались на протяжении миллионов лет. Каждая из них начинала образовываться вокруг небольшого фрагмента раковины, кости или затвердевшего осадка. Со временем на нем постепенно накапливались металлы, растворенные в океанской воде. Темпы этого процесса составляют всего несколько миллиметров за миллион лет. Возраст многих таких образований оценивают от 2 до 10 миллионов лет.

Помимо значительных запасов металлов, этот район привлекает внимание ученых своим биологическим разнообразием. В исследовании, проведенном при участии Музея естественной истории в Лондоне, в зоне Кларион-Клиппертон обнаружили 5578 видов животных. Из них лишь 436 были официально описаны наукой, тогда как более 5000 видов оказались новыми для исследователей.

В последние годы экспедиции продолжают обнаруживать в этом районе ранее неизвестные формы жизни. Среди них — новые виды морских звезд, глубоководных ракообразных, а также новое надсемейство Mirabestiidae.

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Исследователи отмечают, что полиметаллические конкреции являются не только источником металлов, но и важной частью местной экосистемы. К ним прикрепляются губки, актинии и другие организмы, а некоторые виды зависят от этих образований для выживания.

Результаты научных экспериментов также используются при оценке возможных последствий добычи. Один из таких экспериментов начали в 1989 году в Перуанском бассейне, где исследователи смоделировали влияние будущей добычи на океанское дно. При повторном обследовании через 26 лет следы вмешательства оставались заметными, а несколько сообществ организмов не восстановились полностью. Отдельные исследования также показали лишь частичное восстановление микробных сообществ.

Международный орган по морскому дну уже несколько лет разрабатывает правила добычи полезных ископаемых в международных водах, однако окончательный кодекс коммерческой добычи до сих пор не утвержден. В то же время интерес к этому району продолжает расти.

В 2025 году США разрешили федеральным агентствам выдавать лицензии на глубоководную разведку полезных ископаемых. Китай также активизировал испытания в зоне Кларион-Клиппертон. Ранее в ходе тестовых работ компания Nauru Ocean Resources извлекла более 3000 тонн конкреций с участка NORI-D.

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На этом фоне по меньшей мере 32 страны призвали к введению моратория, превентивной паузы или отсрочке коммерческой глубоководной добычи, пока наука не получит больше данных о возможных рисках для океанических экосистем. Среди них — Франция, Германия, Бразилия, Чили, Коста-Рика и ряд островных государств Тихого океана.

Напомним, что ученые☻уже более 170 лет не могут разгадать тайну палеодиктиона — загадочного глубоководного отпечатка в форме сот, который находят на Земле уже 500 млн лет.

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