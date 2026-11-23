Серебряные монеты.

Реклама

В Венгрии во время строительства электроподстанции рабочие нашли настоящее археологическое сокровище — более 200 древних серебряных монет. Находка пролежала в земле более двух тысяч лет, причем на глубине всего 30 сантиметров.

Об этом сообщает Metro со ссылкой на энергетическую компанию E.on.

Реклама

Необычную находку совершили в городе Сомбатгей, где строят новую электроподстанцию. В ходе земляных работ обнаружили несколько древних монет, после чего археологи продолжили поиски с помощью металлоискателей.

Реклама

В результате исследователи обнаружили 208 кельтских серебряных монет общим весом более двух килограммов. Речь идет о велемских тетрадрахмах, которым более 2000 лет.

Монеты были спрятаны в небольшой яме, причем часть из них хранилась в маленьком сосуде.

В ходе раскопок археологи обнаружили и другие необычные предметы. Среди них — небольшой полированный каменный топор, возраст которого оценивают почти в 7000 лет, и стеклянная бусина с орнаментом в виде павлиньих глаз. Последнюю датируют ранними железными сутками — примерно 700–600 годами до нашей эры.

Выяснилось также, что на месте строительства электроподстанции стоимостью около 17 миллионов фунтов стерлингов когда-то размещалась римская сельскохозяйственная вилла.

Реклама

Хотя постройки давно исчезли, археологам удалось частично воспроизвести планировку главного здания.

Среди находок особое внимание привлек фрагмент древнего кирпича с отпечатком собачьей лапы.

Исследователи предполагают, что когда-то этот кирпич был частью системы подогрева полов римской виллы. Вероятно, животное оставило след на материале еще до его отверждения.

Все найденные артефакты планируют выставить в музее Саварии в Сомбатгее, где посетители смогут увидеть клад, остававшийся скрытым под землей более двух тысячелетий.

Реклама

Ранее сообщалось, что во время осмотра памятника трипольской культуры возле села Медыня Ивано-Франковской области, ученые обнаружили немало артефактов, возраст которых превышает пять тысячелетий. Их нашли на распаханном поле в урочищах Лазы и Чумалы.

Новости партнеров

Новости партнеров