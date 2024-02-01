Солнце исчезнет на 4 минуты: когда наблюдать полное солнечное затмение в 2024 году

В этом году полное солнечное затмение закроет солнце для более 30 миллионов человек, его называют одним из величайших астрономических событий десятилетия.

Полное солнечное затмение, когда Луна полностью закроет собой Солнце, состоится 8 апреля 2024 года. В это время днем в течение 4 минут Солнце не смогут видеть около 32 млн человек, живущих в Северной Америке.

Об этом пишет Daily Mail.

8 апреля Луна окажется ближе к нашей планете, а потому будет выглядеть такой огромной, что закроет собой Солнце. Полное солнечное затмение будет видно в течение 4 минут.

Украинцам же не удастся увидеть его, как и то, что произойдет 2 октября. Это полное затмение можно будет наблюдать с юга Северной Америки, большой части Южной Америки, Тихого океана, Атлантики и Антарктиды.

Эксперты отмечают, что за затемнением Солнца следует наблюдать с защитными приборами, иначе существует риск повредить зрение.

Напомним, что мир увидел полное солнечное затмение. Естественное явление длилось 24 минуты.

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