Солнце изменило цвет: ученые объяснили редкое явление

На отдаленном острове в северо-западной части Тихого океана расположен вулкан, почти два столетия назад повлиявший на ход мировых событий, выбросив в атмосферу облака пепла. Недавно ученые связали его с загадочным изменением погоды в начале 1800-х, когда люди наблюдали за зеленым оттенком Солнца. Именно так тогда описывали необычные оттенки на небе, включая Солнце, которое приобрело зеленоватый оттенок.

Об этом пишет Earth со ссылкой на исследование в Proceedings of the National Academy of Sciences.

В материале говорится, что вулкан Заварицкого, расположенный в пределах Курильских островов, почти 200 лет назад (в 1831 году) охладил Землю, принеся голод и смерть.

Современные вулканологи совершили удивительное открытие, сопоставив образцы насыщенные серой ледяного керна с химическим составом горных пород, обнаруженных на склонах этого вулкана.

Согласно результатам исследования, вулкан Заварицкого ответственен за резкое похолодание 1831 года. Долгие годы исследователи не могли понять, взрыв какого вулкана привел к таким климатическим изменениям и почему в 19 веке речь шла о необычных оттенках на небе, включая Солнце, которое приобрело зеленоватый оттенок.

Ученые подозревали, что серные аэрозоли отражали солнечный свет, но определить точный источник извержения оказалось непросто.

Тесты показали, что в этих частицах мало калия, свидетельствующего об их составе, не похож на многие известные вулканы Исландии или Аляски. Тогда исследователи впервые подумали о вулканах на Курильских островах. А дополнительный анализ показал, что эти обломки отражают зеркально свежие образцы со склонов кальдеры вулкана Заварицкого.

Исторические журналы тех лет описывали летние бури и грады, которые испортили урожай сразу в нескольких странах мира. В некоторых регионах отмечалось раннее наступление холодов.

Более того, ученые говорят, что сейчас извержения вулканов могут влиять на мировой климат, распространяя сульфатные аэрозоли. К примеру, извержение Пинатубо на Филиппинах 1991 года, снизившее глобальную температуру на месяце.

Напомним, ранее речь шла о том, как динозавры могли выжить в ледниковый период.

Читайте также: