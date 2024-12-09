Солнце наносит новый удар: Землю накроет магнитная буря

Солнце вступило в максимальную фазу своей активности, поэтому все чаще выбрасывает вспышки, сопровождающиеся корональными выбросами массы (КВМ).

Об этом сообщает ресурс Метеоагент, отслеживающий солнечную активность и колебания магнитного поля Земли.

После снижения влияния солнечной активности на магнитное поле Земли 9 декабря нашу планету снова атакует магнитная буря. Она достигнет К-индекса 5 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей.

Напомним, ученые из NASA сообщили о том, что пик активности Солнца, известный как солнечный максимум, уже наступил и продлится примерно в течение года. Это означает, что в это время на Солнце будет происходить много взрывных событий, таких как солнечные вспышки и корональные выбросы массы.

Если обычно в течение года на Солнце возникает примерно 10 вспышек (это выбросы энергии и излучения, часто происходящие вместе с извержением плазмы) самого мощного класса Х, то в этом году уже зафиксировали 41 такое событие.

Ученые прогнозируют, что к концу этого года, а также в течение следующего, будет происходить большое количество вспышек и корональных выбросов массы на Солнце, что приведет к большему количеству геомагнитных бурь на Земле.

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