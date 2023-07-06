Солнце приближается к своему взрывному пику: ученые бьют тревогу

Количество солнечных пятен значительно возросло. Этих регионов на нашей звезде, способствующих появлению вспышек и выбросов плазмы, в июне было больше, чем за 21 год наблюдений.

Об этом свидетельствуют данные ученых, пишет Live Science.

Ученые считают, что все это указывает на то, что предстоящий пик солнечной активности или солнечный максимум (когда появляется очень много вспышек на Солнце) будет гораздо сильнее, чем предполагалось. В последний раз такое наблюдалось на Солнце еще в 2002 году. Ученые считают, что Солнце стремительными темпами приближается к максимуму своей активности, и оно будет гораздо более мощным, чем показывали прогнозы ученых ранее.

В июне на Солнце было зафиксировано появление 163 пятен, тогда как в последний раз рекордное количество пятен было зафиксировано еще в сентябре 2002 года, когда их было 187.

Нынешний 25-й солнечный цикл начался 4 года назад и предполагалось, что максимум активности Солнца наступит примерно в 2025 году. Сейчас многие данные указывают на то, что пик активности Солнца может наступить гораздо раньше, и самое опасное для нас то, что он будет гораздо сильнее предыдущего.

Напомним, космический аппарат NASA под названием SOHO с помощью своих приборов зафиксировал смертельное погружение кометы в Солнце.

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