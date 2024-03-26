Солнце ударило по Земле: произошла самая мощная геомагнитная буря за 6 лет

В то же время произошел корональный выброс массы, то есть выброс сверхгорячей намагниченной плазмы в сторону Земли.

На Солнце произошел мощный взрыв, то есть вспышка Х-класса, которая была одновременным выбросом излучения и энергии из двух отдельных солнечных пятен.

Об этом пишет Live Science.

Излучение и плазма, покинувшие Солнце, 24 марта врезались в защитное магнитное поле Земли, что привело к появлению мощнейшей за более 6 лет геомагнитной бури уровня G4. Самыми слабыми считаются геомагнитные бури уровня G1, а сильнейшими – уровня G5.

В последний раз такая сильная геомагнитная буря возникала на Земле в сентябре 2017 года.

При ударе солнечных частиц и излучении магнитное поле ослабло, что позволило частицам проникнуть глубже в атмосферу Земли, и в результате возникали полярные сияния вдали от полярных регионов.

Справка

Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.

В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Ее делят на фазы:

начальная (когда солнечный ветер налетает на Землю)

главная (происходят изменения в магнитосфере)

конечная (восстановление магнитного поля Земли до привычного значения)

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