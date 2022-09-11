Солнце уничтожит Меркурий, Венеру и Землю: когда это произойдет

Ученые уже давно подсчитали, что Солнце в течение следующих 5 миллиардов лет разразится.

В новом исследовании говорится, что когда это произойдет, Солнце уничтожит Меркурий, Венеру и Землю. Однако каким образом произойдет такое разрушение – не совсем понятно. Чтобы узнать это, ученые провели несколько 3D гидродинамических симуляций. Это позволило рассмотреть возможные сценарии развития событий после того, как звезда поглотит планету. Моделирование показало, что они зависят от размеров планеты и текущего состояния звезды.

Об этом сообщает BGR.

В некоторых случаях из-за размеров Земли она не будет полностью поглощена как Венера и Меркурий. Вместе с тем, жизнь на ней станет невозможной. Это произойдет из-за того, что когда звезда войдет в стадию красного гиганта, она исчерпает весь свой водород. После этого внешние оболочки Солнца многократно расширятся и поглотят нашу планету.

В некоторых сценариях Земля будет привлечена на гораздо более узкую орбиту вокруг Солнца, в результате чего умирающая звезда убьет и ее. Но у некоторых возможны другие изменения, которые приведут к появлению нового мира.

По оценкам специалистов, наше Солнце достигло середины своей жизни – примерно 4,57 миллиарда лет. Они также считают, что это является причиной наблюдаемой солнечной активности. Через 5 миллиардов лет оно начнет умирать.

Ранее ученые заявляли, что наш огненный газовый шар исчезнет через триллионы лет, а недавнее исследование показало, что Солнце ждет много изменений, которые произойдут гораздо раньше, предвещая конец Солнечной системы.

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