Солнце выбросило один из самых больших потоков плазмы длиною в более 1,5 млн км

Американский фотограф зафиксировал за последние несколько дней серию вспышек на нашей звезде, сопровождавшихся выбросами плазмы.
Профессиональный астрофотограф из США Эндрю Маккарти запечатлел один из эпизодов солнечной активности. Во время очередной вспышки на Солнце в космос был выброшен длинный поток плазмы, длиной примерно 1,6 млн км.
Об этом пишет ScienceAlert.
Пятно, в котором появилась недавняя вспышка, не было направлено к Земле, и поток плазмы, длиной примерно 1,6 млн км улетел, миновал нашу планету.
Ученые предположили, что этот поток плазмы улетел в космос. По словам Эндрю Маккарти, это был самый большой выброс плазмы, который он когда-либо видел.
Солнце становится все более активным в то время, как наша звезда приближается к максимуму своей активности, который наступит через несколько лет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на Солнце почти каждый день появляются вспышки разной мощности.
Вспышки на Солнце ученые разделяют на 5 типов по мощности выделяемой ими энергии. Вспышки Х-класса расположены на вершине этого списка, в котором по увеличению мощности расположены вспышки класса А, В, С и М.
Ранее ученые сообщили, что небольшое пятно на Солнце за два дня увеличилось в 10 раз и сейчас имеет размер, сопоставимый с размером Земли.
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