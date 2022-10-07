Солнце выбросило один из самых больших потоков плазмы длиною в более 1,5 млн км

Профессиональный астрофотограф из США Эндрю Маккарти запечатлел один из эпизодов солнечной активности. Во время очередной вспышки на Солнце в космос был выброшен длинный поток плазмы, длиной примерно 1,6 млн км.

Об этом пишет ScienceAlert.

Пятно, в котором появилась недавняя вспышка, не было направлено к Земле, и поток плазмы, длиной примерно 1,6 млн км улетел, миновал нашу планету.

Ученые предположили, что этот поток плазмы улетел в космос. По словам Эндрю Маккарти, это был самый большой выброс плазмы, который он когда-либо видел.

Солнце становится все более активным в то время, как наша звезда приближается к максимуму своей активности, который наступит через несколько лет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на Солнце почти каждый день появляются вспышки разной мощности.

Вспышки на Солнце ученые разделяют на 5 типов по мощности выделяемой ими энергии. Вспышки Х-класса расположены на вершине этого списка, в котором по увеличению мощности расположены вспышки класса А, В, С и М.

Ранее ученые сообщили, что небольшое пятно на Солнце за два дня увеличилось в 10 раз и сейчас имеет размер, сопоставимый с размером Земли.

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