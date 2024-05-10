Солнце взорвалось вспышками класса Х: ожидается сильный удар по Земле

Гигантское пятно AR3664 на поверхности Солнца за последние дни так сильно увеличилось в размерах, что стало одним из самых больших и активных пятен в текущем солнечном цикле. Это пятно стало в 15 раз больше Земли и выпустило очередную мощную вспышку класса Х. Излучение, достигшее нашей планеты, привело к очередному отключению связи в некоторых регионах.

Об этом пишет Space.

В солнечном пятне AR3664 в четверг, 9 мая, возникла новая мощная вспышка класса Х2.2. До этого в ней появилась вспышка класса Х1, а также несколько извержений класса М. По оценкам ученых, размер пятна составляет почти 200 тысяч км, что в 15 раз больше размера Земли.

Такие сильные вспышки, представляющие собой выбросы излучения и энергии из-за изменений в магнитном поле Солнца, часто приводят к тому, что на Земле происходит отключение коротковолновой радиосвязи на Земле. В результате вспышки класса Х2.2 на некоторое время была отключена радиосвязь в Европе и Африке.

Ранее стало известно, что в ближайшее время ожидается повышение солнечной активности. В пятницу и субботу, 10 и 11 мая, ожидается активность с индексом 5 и 6 соответственно (красный уровень), а это мощная магнитная буря.

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