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Солнечная буря может оставить Землю без света и интернета: чем грозит космическая непогода
От подводных интернет-кабелей до крупных трансформаторов — солнечные бури представляют угрозу для систем, без которых невозможна современная жизнь. Учёные назвали наиболее уязвимые объекты.
Солнечные бури сами по себе не представляют прямой опасности для людей. Однако они способны серьезно повлиять на инфраструктуру, от которой зависит современное общество. Прежде всего речь идет о линиях электропередач, трубопроводах, железнодорожных системах и подводных кабелях связи.
Об этом сообщило издание Space Daily.
Одним из самых известных примеров последствий космической погоды стала геомагнитная буря в Канаде в марте 1989 года. Тогда выброс корональной массы, который за два дня до этого покинул Солнце, достиг магнитного поля Земли. В результате в энергосистеме канадской провинции Квебек возникли масштабные перебои. Без электроэнергии остались около шести миллионов человек, а отключение электроэнергии длилось девять часов. При этом сама буря не нанесла вреда жителям региона — проблемы возникли из-за её воздействия на электросеть.
Тогда астроном Ричард Каррингтон наблюдал мощную солнечную вспышку, после которой по всему миру фиксировались необычно яркие полярные сияния. Телеграфные сети того времени работали с перебоями, а операторы сообщали об искрах в оборудовании. В некоторых случаях сообщения передавались даже после отключения источников питания благодаря токам, возникавшим в проводах под воздействием бури.
Учёные объясняют, что Солнце постоянно выбрасывает в космос потоки заряженных частиц. Во время выброса корональной массы в межпланетное пространство попадают огромные объёмы плазмы вместе с магнитным полем. Когда такое облако достигает Земли, оно взаимодействует с магнитосферой планеты.
В ходе таких процессов переменное магнитное поле создает электрические поля в проводниках. Именно поэтому больше всего страдают длинные металлические конструкции. В них возникают так называемые геомагнитно-индуцированные токи, которые могут проникать в энергосистемы, в частности через заземление подстанций.
Для силовых трансформаторов такие токи представляют собой серьезную проблему. Оборудование рассчитано на работу с переменным током, тогда как геомагнитно-индуцированные токи обладают иными характеристиками. В результате трансформаторы могут перегреваться, работать нестабильно и создавать дополнительную нагрузку на всю сеть. Именно такой механизм стал одной из причин аварии в Квебеке.
По словам специалистов, аналогичное воздействие возможно и на другие длинные металлические системы. К ним относятся трубопроводы, железнодорожные сигнальные сети и подводные кабели связи. Хотя оптоволокно само по себе изготовлено из стекла и не реагирует на магнитные возмущения, межконтинентальные кабели также содержат металлические проводники, которые обеспечивают питание усилителей сигнала на больших расстояниях.
Именно поэтому ученые не исключают, что чрезвычайно мощная солнечная буря может привести к проблемам с глобальными коммуникациями. Исследователи обращают внимание на то, что наиболее уязвимыми могут оказаться межконтинентальные соединения, тогда как локальные сети в пределах городов имеют больше шансов продолжить работу.
Геомагнитные бури создают особую проблему для трубопроводов. Многие из них оснащены системами катодной защиты, которые замедляют коррозию металла. Геомагнитно-индуцированные токи могут временно нарушать работу таких систем, что со временем способствует более быстрому износу труб. Этот процесс не приводит к мгновенным авариям, но постепенно сокращает срок службы инфраструктуры.
Влияние солнечных бурь зависит и от географии. Наиболее сильные индуцированные токи возникают в районах с мощными магнитными возмущениями и породами, плохо проводящими электричество. Именно этим объясняют масштабный сбой в Квебеке в 1989 году, в то время как Нью-Йорк в основном избежал серьезных последствий.
В Новой Зеландии оператор энергосистемы Transpower уже использует магнитометры и проводит учения по реагированию на геомагнитные бури. В то же время в Южной Африке после солнечных бурь в октябре 2003 года энергокомпания Eskom столкнулась с повреждением крупных трансформаторов. Оборудование перегревалось изнутри в течение нескольких месяцев, из-за чего его пришлось досрочно вывести из эксплуатации.
Отдельной проблемой остаются спутники. На орбите они подвергаются прямому бомбардированию заряженными частицами, поверхностному заряжению и увеличению атмосферного сопротивления. В феврале 2022 года SpaceX потеряла 38 спутников Starlink после того, как солнечная буря повлияла на условия их выхода на рабочие орбиты.
Для прогнозирования космической погоды используются специальные аппараты, расположенные в точке Лагранжа L1 примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Они могут предупредить о приближении плазменного облака за 15–60 минут до его прибытия. Этого времени достаточно, чтобы операторы электросетей снизили нагрузку на трансформаторы, а авиакомпании изменили маршруты полярных рейсов.
По оценкам исследователей, вероятность солнечной бури масштаба события Каррингтона составляет около 10% в течение любого десятилетия. В то же время специалисты отмечают: сама по себе геомагнитная буря не оказывает непосредственного влияния на человека. Её главная угроза заключается в воздействии на инфраструктуру, от которой зависит современное общество.
Напомним, ранее учёные пересмотрели один из наиболее распространённых сценариев конца Земли. Раньше считалось, что примерно через 5 млрд лет Солнце расширится до стадии красного гиганта и поглотит нашу планету. Однако новое исследование предполагает, что Земля может избежать такого финала.