Мощный солнечный шторм может лишить Землю ее спутников / © pixabay.com

Мощный солнечный шторм может лишить Землю практически всех спутников. К такому выводу пришли в Европейском космическом агентстве (ЕКА) после проведения тревожных симуляций. По мнению экспертов, такая катастрофа, аналогичная по масштабам историческому событию Каррингтона, является лишь вопросом времени.

Об этом пишет Т4

В Европейском центре космических операций (Германия) ученые проводили тренировочные моделирования перед запуском нового спутника Sentinel-1D. Результаты показали, что все спутники Земли находятся под большой угрозой.

Ученые создали гипотетическую ситуацию, когда на Землю летит очень мощная солнечная вспышка (в 45 раз сильнее тех, что мы видели в последнее время). По этому сценарию, волна сильного излучения мгновенно выводит из строя всю нашу глобальную инфраструктуру, зависящую от спутников.

Как предполагают ученые, примерно через 15 часов наша планета может оказаться под ударом, ведь гигантское облако солнечной плазмы, которое будет мчаться с невероятной скоростью более 7 миллионов км/ч, столкнется с магнитным щитом Земли, вызывая геомагнитную бурю каррингтоновского масштаба.

Координатор моделирования космической погоды ЕКА Хорхе Амайя рассказал, что взрыв такого масштаба может уничтожить практически каждый космический аппарат.

По его словам, даже те спутники, которые расположены на низкой орбите (LEO), где их обычно защищает наша атмосфера, будут под угрозой. Симуляция выявила три основные опасности:

сначала излучение моментально выводит из строя электронику;

затем радиация портит навигационные системы, из-за чего спутники могут столкнуться;

и хуже всего — мощный поток энергии Солнца заставляет верхние слои атмосферы быстро расширяться.

Такое внезапное расширение может увеличить атмосферное сопротивление для спутников на LEO до 400%, одновременно тормозя их и притягивая к Земле, где они неизбежно сгорят или упадут на поверхность.

Недавняя рекордная геомагнитная буря в мае 2024 года дала небольшое представление человечеству о возможных рисках. Тогда она вывела из строя ряд спутников и вызвала проблемы с GPS, что привело к убыткам в размере 500 миллионов долларов только для американских фермеров.

«Однако это не идет ни в какое сравнение с потенциальными убытками от шторма уровня Каррингтона: исследование 2013 года оценило возможный удар только по энергосистемам Северной Америки в 2,6 триллиона долларов, тогда как Планетарное общество отмечает, что настоящие глобальные расходы «выходят за рамки нашего понимания», — отмечает издание.

Эксперты оценивают вероятность этого катастрофического события в этом веке примерно в 12%. Учитывая прогнозы экспертов, что к 2050 году количество спутников резко увеличится, каждое десятилетие бездействия лишь поднимает ставки, увеличивая цену будущей катастрофы.

Ранее ученые обнаружили у Земли вторую «Луну». По словам ученых она движется вокруг Солнца по орбите, схожей с земной. Ученые прогнозируют, что этот космический объект будет оставаться рядом с нашей планетой как минимум до 2083 года

