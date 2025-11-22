Солнечная система движется быстрее, чем позволяет модель Вселенной - исследование

Солнечная система

Реклама

Новые анализы радиогалактик показали, что скорость движения Солнечной системы значительно превышает теоретические пределы, ставя под сомнение фундаментальные модели Вселенной.

Об этом пишет издание Earth.

Новое исследование немецких астрофизиков показало, что Солнечная система движется сквозь Вселенную значительно быстрее, чем позволяют объяснить современные космологические модели.

Реклама

Команда под руководством Лукаса Беме из Билефельдского университета проанализировала большие радиообзоры галактик и пришла к выводу, что космический «диполь» — асимметрия в количестве радиоисточников на небе — в 3,7 раза больше ожиданий. Такое расхождение противоречит прогнозам стандартной модели ΛCDM и ставит под сомнение представление о равномерности крупномасштабного строения Вселенной.

В космологии главным ориентиром для измерения нашего движения является космический микроволновой фон (КМФ) — слабое излучение, оставшееся от ранней Вселенной. Именно он определяет направление и скорость движения Солнечной системы, которая составляет примерно 1,33 млн км/ч. Если Вселенная в больших масштабах однородна, то распределение галактик на небе должно согласовываться с диполем КМФ и по направлению, и по силе.

Однако результаты Бемэ показывают другую картину: направление совпадает почти точно, но сила эффекта оказывается чрезмерной и имеет статистическую значимость 5,4 σ — уровень, который обычно считается очень надежным.

Для исследования ученые использовали одни из самых масштабных доступных радиокаталогов: LoTSS DR2 от телескопа LOFAR, австралийский ASKAP и американский Very Large Array. Вместе они охватывают почти все небо и содержат миллионы источников, что позволяет с большой точностью измерять малейшие асимметрии.

Реклама

Однако простого подсчета галактик недостаточно: многие радиогалактики состоят из нескольких ярких компонент, и это создает избыточные статистические флуктуации. Чтобы избежать искажений, команда применила отрицательное биномиальное распределение, которое корректно учитывает сверхрассеяние, а также байесовский алгоритм для оценки силы и направления диполя с учетом неравномерной чувствительности обзоров.

Новое исследование не является единичным. Еще в 2023 году анализ каталогов NVSS и RACS показал диполь в три раза сильнее предсказаний, а другие работы, которые объединяли данные КМФ с инфракрасными и радионаблюдениями, также обнаружили существенные расхождения. Такая согласованность между различными методами свидетельствует: это вряд ли случайная ошибка.

Существует несколько возможных объяснений. Одно из них — в нашей близкой космической окрестности может быть большое скопление радиогучных галактик, которое создает локальную асимметрию. Но такая структура выглядела бы слишком необычной для модели ΛCDM.

Другое объяснение — возможные систематические погрешности радиообзоров: даже малые ошибки во флюксах, форме луча или калибровке телескопов могут порождать искусственные сигналы. Однако уровень статистической значимости и повторяемость результатов в различных исследованиях делают это объяснение все менее вероятным.

Реклама

Ожидается, что ситуацию прояснят следующие крупные обзоры LOFAR, ASKAP и работа будущего гигантского радиомассива Square Kilometre Array. Если аномалия не исчезнет после улучшения чувствительности и контроля систематик, космологам придется либо пересматривать космологический принцип, либо учитывать новые неизвестные факторы, влияющие на распределение материи во Вселенной.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые предупредили о наиболее катастрофическом сценарии конца света, который они называют распадом ложного вакуума.